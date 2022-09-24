Компания Nissan представила седан Altima 2023 модельного года для рынка США

Цены на обновленный Nissan Altima 2023 года начинаются с 26 385 долларов за базовую модель S и доходят до 36 085 долларов за модель SR VC-Turbo.

Все уровни комплектации стоят дороже, чем раньше, с увеличением от нескольких сотен долларов для моделей S и SV до 3740 долларов больше для SR VC-Turbo с дополнительным 2,0-литровым рядным двигателем с турбонаддувом. Turbo Altima получает новое стандартное оборудование, включая кожаную обивку, автоматический климат-контроль и пассажирское сиденье с электроприводом, чтобы компенсировать повышение цен.

Полный привод остается опцией за 1500 долларов на моделях SV, SR и SL с базовым 2,5-литровым двигателем. Altima 2023 года уже представлен в продаже.

Передняя часть семейного седана теперь имеет переработанную версию V-образной решетки Nissan, на которой также нанесен новый логотип бренда. Наряду с визуальными обновлениями Altima 2023 года улучшает свой список функций и технологических предложений.

Nissan поделился только изображениями спортивной модели SR, которая, в отличие от других Altima, имеет другой дизайн решетки радиатора и черную хромированную отделку.

Остальная часть линейки получила новые стандартные светодиодные фары, а указатели поворота делят пространство с дневными ходовыми огнями.

Палитра красок автомобиля расширяется и включает серый небесный жемчуг и металлик Garnett Pearl. Среди четырех новых вариантов колес, размер которых варьируется от 17 до 19 дюймов, есть шикарный набор из 15-спицевых 19-дюймовых колеса, которые появляются на Altima SR, изображенном здесь.

Внутри Altima 2023 года выглядит в основном так же, но отличается более крупным экраном.

Пакет помощи водителю Nissan, называемый ProPilot Assist, по-прежнему входит в стандартную комплектацию SL и по-прежнему доступен на моделях SR и SV.

Тем не менее, нижняя половина линейки Altima теперь поставляется в стандартной комплектации с функциями активной безопасности, которые ранее были дополнительными. В список входят автоматический дальний свет, контроль слепых зон, автоматическое экстренное торможение сзади, предупреждение о перекрестном движении сзади и предупреждение о выезде с полосы.

Nissan Altima 2023 года не претерпевает никаких изменений в моторной гамме. Стандартным двигателем по-прежнему является 2,5-литровый четырехцилиндровый двигатель мощностью 188 л.с., который работает в паре с передним или полным приводом, 2,0-литровый четырехцилиндровый двигатель с турбонаддувом мощностью 248 л.с. и переменной степенью сжатия (он же VC-Turbo) остается более мощным вариантом, но он зарезервирован для переднеприводных моделей SR. Оба двигателя используют бесступенчатую автоматическую коробку передач (CVT).