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Компания Nissan представила седан Altima 2023 модельного года для рынка США

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Цены на обновленный Nissan Altima 2023 года начинаются с 26 385 долларов за базовую модель S и доходят до 36 085 долларов за модель SR VC-Turbo.

Все уровни комплектации стоят дороже, чем раньше, с увеличением от нескольких сотен долларов для моделей S и SV до 3740 долларов больше для SR VC-Turbo с дополнительным 2,0-литровым рядным двигателем с турбонаддувом. Turbo Altima получает новое стандартное оборудование, включая кожаную обивку, автоматический климат-контроль и пассажирское сиденье с электроприводом, чтобы компенсировать повышение цен.

Полный привод остается опцией за 1500 долларов на моделях SV, SR и SL с базовым 2,5-литровым двигателем. Altima 2023 года уже представлен в продаже.

Передняя часть семейного седана теперь имеет переработанную версию V-образной решетки Nissan, на которой также нанесен новый логотип бренда. Наряду с визуальными обновлениями Altima 2023 года улучшает свой список функций и технологических предложений.

 

Nissan поделился только изображениями спортивной модели SR, которая, в отличие от других Altima, имеет другой дизайн решетки радиатора и черную хромированную отделку.

Остальная часть линейки получила новые стандартные светодиодные фары, а указатели поворота делят пространство с дневными ходовыми огнями.

Палитра красок автомобиля расширяется и включает серый небесный жемчуг и металлик Garnett Pearl. Среди четырех новых вариантов колес, размер которых варьируется от 17 до 19 дюймов, есть шикарный набор из 15-спицевых 19-дюймовых колеса, которые появляются на Altima SR, изображенном здесь.

Компания Nissan представила седан Altima 2023 модельного года для рынка США

Внутри Altima 2023 года выглядит в основном так же, но отличается более крупным экраном.

Пакет помощи водителю Nissan, называемый ProPilot Assist, по-прежнему входит в стандартную комплектацию SL и по-прежнему доступен на моделях SR и SV.

Тем не менее, нижняя половина линейки Altima теперь поставляется в стандартной комплектации с функциями активной безопасности, которые ранее были дополнительными. В список входят автоматический дальний свет, контроль слепых зон, автоматическое экстренное торможение сзади, предупреждение о перекрестном движении сзади и предупреждение о выезде с полосы.

Компания Nissan представила седан Altima 2023 модельного года для рынка США

Nissan Altima 2023 года не претерпевает никаких изменений в моторной гамме. Стандартным двигателем по-прежнему является 2,5-литровый четырехцилиндровый двигатель мощностью 188 л.с., который работает в паре с передним или полным приводом, 2,0-литровый четырехцилиндровый двигатель с турбонаддувом мощностью 248 л.с. и переменной степенью сжатия (он же VC-Turbo) остается более мощным вариантом, но он зарезервирован для переднеприводных моделей SR. Оба двигателя используют бесступенчатую автоматическую коробку передач (CVT).

Компания Nissan представила седан Altima 2023 модельного года для рынка США Компания Nissan представила седан Altima 2023 модельного года для рынка США Компания Nissan представила седан Altima 2023 модельного года для рынка США Компания Nissan представила седан Altima 2023 модельного года для рынка США Компания Nissan представила седан Altima 2023 модельного года для рынка США Компания Nissan представила седан Altima 2023 модельного года для рынка США Компания Nissan представила седан Altima 2023 модельного года для рынка США Компания Nissan представила седан Altima 2023 модельного года для рынка США Компания Nissan представила седан Altima 2023 модельного года для рынка США Компания Nissan представила седан Altima 2023 модельного года для рынка США

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