Ford приостановил поставки автомобилей из-за отсутствия логотипов

Сообщается, что автопроизводитель даже рассматривал возможность замены на 3D-принтере, пока он решает проблемы с поставками, которые, вероятно, будут лишь временными.

The Wall Street Journal сообщает, что Ford не может установить логотипы на 40 000-45 000 грузовиках.

Возможно, проблема не связана с перебоями в цепочке поставок, вызванными пандемией. Вместо этого причиной может быть разлив химического вещества в Мичигане в прошлом месяце компанией Tribar, которая в прошлом поставляла значки Ford и вынуждена была временно ограничить операции.

Сообщается, что Ford рассматривал возможность использования технологии 3D-печати для краткосрочной замены значков, но в результате отказался от этой идеи.

Люди, знакомые с ситуацией, сообщили The Wall Street Journal, что нехватка касается знаменитых синих овальных значков Ford, а также тех, которые идентифицируют модель.

Представитель Ford сообщил журналу, что некоторые поставки автомобилей по-прежнему осуществляются в соответствии с планом и что они дооснащают автомобили, на которых нет необходимых значков, прежде чем доставлять их дилерам.