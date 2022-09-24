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Тюнинг-ателье Brabus представило 900-сильный пикап P 900 Rocket Edition

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Последнее творение немецкой компании по послепродажному тюнингу Brabus станет отличным выбором наряду с экстравагантным стилем и невероятной мощностью P 900 Rocket Edition.

Этот автомобиль также будет выпущен ограниченным тиражом в количестве всего 10 экземпляров.

P 900 Rocket Edition основан на модификации пикапа Brabus XLP Mercedes-AMG G63 с большой квадратной четырехдверной кабиной и коротким кузовом.

Этот зверь приводится в движение 4,5-литровым двигателем V8 с двойным турбонаддувом, выдающим 900 лошадиных сил.

Крутящий момент передается через девятиступенчатую автоматическую коробку передач. Этого достаточно, чтобы разогнаться до сотни за заявленные 3,7 секунды и развить максимальную скорость 280 км/ч.

Во внешности автомобиля есть красные акценты, которые также имеются и в салоне.

Ночью можно использовать красную подсветку. В машине есть 24-дюймовые колесные диски, доработанная выхлопная и тормозная система, а также многое другое. За свое творение тюнеры Brabus попросят минимум 500 тыс. долларов.

 

Тюнинг-ателье Brabus представило 900-сильный пикап P 900 Rocket Edition Тюнинг-ателье Brabus представило 900-сильный пикап P 900 Rocket Edition Тюнинг-ателье Brabus представило 900-сильный пикап P 900 Rocket Edition Тюнинг-ателье Brabus представило 900-сильный пикап P 900 Rocket Edition Тюнинг-ателье Brabus представило 900-сильный пикап P 900 Rocket Edition Тюнинг-ателье Brabus представило 900-сильный пикап P 900 Rocket Edition Тюнинг-ателье Brabus представило 900-сильный пикап P 900 Rocket Edition Тюнинг-ателье Brabus представило 900-сильный пикап P 900 Rocket Edition Тюнинг-ателье Brabus представило 900-сильный пикап P 900 Rocket Edition Тюнинг-ателье Brabus представило 900-сильный пикап P 900 Rocket Edition Тюнинг-ателье Brabus представило 900-сильный пикап P 900 Rocket Edition Тюнинг-ателье Brabus представило 900-сильный пикап P 900 Rocket Edition Тюнинг-ателье Brabus представило 900-сильный пикап P 900 Rocket Edition

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