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Новый Шкода Рапид

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Ввиду отсутствия лифтбека Rapid в европейской линейке Skoda отличия произведенного в РФ нового Шкода Рапид от предшествующей модели выражаются лишь в оснащении, внешнем оформлении и мультимедиа. Иначе говоря, этот автомобиль был создан как рестайлинговая версия машины Шкода Скала, относящейся к тому же классу.

Важнейшие особенности нового Шкода Рапид

Каждый автолюбитель, изучивший комплектации и цены Skoda Rapid, может убедиться в отсутствии изменений в наборе силовых агрегатов по сравнению с предыдущей моделью. При этом внешность и салон нового автомобиля смотрятся совершенно иначе. Отличия экстерьера выражаются в четкости граней, нисходящих очертаниях капота, шестиугольной радиаторной решетке и в стрелоподобности фар со встроенными светодиодами.

Новый Шкода Рапид смотрится эффектно и современно, его силуэт существенно динамичнее и гораздо ярче, чем у предыдущей модели. У него есть опции, которых нет у конкурирующих автомашин того же класса, а именно:

  • подогрев рулевого колеса;
  • оснащение светодиодными фонарями Full LED, которые улучшают видимость дороги на поворотах;
  • система предотвращения столкновений Front Assist;
  • регулирование дальнего света в автоматическом режиме.

Чтобы получить максимально полную информацию о новом авто, можно посетить сайт дилера Шкода в Сыктывкаре. С задней стороны машины находятся зауженные L-подобные фонари. Оформление салона выполнено с помощью декоративных панелей, а отделенный от центральной консоли дисплей системы мультимедиа располагается перед водителем.

Главные достоинства обновленной модели

Движение нового Шкода Рапид не имеет отличий от предшественника. Поклонникам динамичной езды рекомендуется покупать версию с турбодвигателем. Как звукоизоляция, так и жесткость подвески вполне соответствует категории B+. Количество подушек в базовой комплектации ограничено всего двумя, но в дорогостоящих версиях оно составляет шесть, а система безопасности дополняется функцией автоторможения. К наиболее заметным преимуществам нового Шкода Рапид относятся:

  • достаточно разнообразное оснащение во всех комплектациях, включая базовую;
  • современный дизайн;
  • надежное шасси;
  • самый вместительный багажник из всех автомобилей того же класса;
  • возможность легко найти запчасти на рынке.

Высокая стоимость Шкода Рапид вполне оправдывается соответствующим качеством и новейшими технологиями. К тому же после рестайлинга большинство комплектаций этой модели стали более доступными для покупателей.

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