Ввиду отсутствия лифтбека Rapid в европейской линейке Skoda отличия произведенного в РФ нового Шкода Рапид от предшествующей модели выражаются лишь в оснащении, внешнем оформлении и мультимедиа. Иначе говоря, этот автомобиль был создан как рестайлинговая версия машины Шкода Скала, относящейся к тому же классу.
Важнейшие особенности нового Шкода Рапид
Каждый автолюбитель, изучивший комплектации и цены Skoda Rapid, может убедиться в отсутствии изменений в наборе силовых агрегатов по сравнению с предыдущей моделью. При этом внешность и салон нового автомобиля смотрятся совершенно иначе. Отличия экстерьера выражаются в четкости граней, нисходящих очертаниях капота, шестиугольной радиаторной решетке и в стрелоподобности фар со встроенными светодиодами.
Новый Шкода Рапид смотрится эффектно и современно, его силуэт существенно динамичнее и гораздо ярче, чем у предыдущей модели. У него есть опции, которых нет у конкурирующих автомашин того же класса, а именно:
- подогрев рулевого колеса;
- оснащение светодиодными фонарями Full LED, которые улучшают видимость дороги на поворотах;
- система предотвращения столкновений Front Assist;
- регулирование дальнего света в автоматическом режиме.
Чтобы получить максимально полную информацию о новом авто, можно посетить сайт дилера Шкода в Сыктывкаре. С задней стороны машины находятся зауженные L-подобные фонари. Оформление салона выполнено с помощью декоративных панелей, а отделенный от центральной консоли дисплей системы мультимедиа располагается перед водителем.
Главные достоинства обновленной модели
Движение нового Шкода Рапид не имеет отличий от предшественника. Поклонникам динамичной езды рекомендуется покупать версию с турбодвигателем. Как звукоизоляция, так и жесткость подвески вполне соответствует категории B+. Количество подушек в базовой комплектации ограничено всего двумя, но в дорогостоящих версиях оно составляет шесть, а система безопасности дополняется функцией автоторможения. К наиболее заметным преимуществам нового Шкода Рапид относятся:
- достаточно разнообразное оснащение во всех комплектациях, включая базовую;
- современный дизайн;
- надежное шасси;
- самый вместительный багажник из всех автомобилей того же класса;
- возможность легко найти запчасти на рынке.
Высокая стоимость Шкода Рапид вполне оправдывается соответствующим качеством и новейшими технологиями. К тому же после рестайлинга большинство комплектаций этой модели стали более доступными для покупателей.