Газель для бизнеса

Один из способов зарабатывать деньги на перевозках без инвестирования в бизнес крупных средств – использование малотоннажных авто. В этих целях используются транспортные средства разных производителей, и среди них широкое распространение получили различные модели Газелей.

Выбор Газели для ведения бизнеса

В настоящее время Горьковский автозавод выпускает довольно большое число моделей машин для бизнеса, однако самую большую пользу предприниматели могут получить от четырех из них, в том числе:

Классический ГАЗ-3302. Данная модель Газели с бортовым кузовом обладает грузоподъемностью до 1,5 т.

Фермерский ГАЗ 33023. Эта полноприводная модель с кабиной на пять человек обладает грузоподъемностью до 1 т.

Цельнометаллическая рамная Газель 2705. Она вмещает от двух до шести пассажиров и обладает грузоподъемностью до 1,35 т.

Газель Некст. Эта машина обладает грузоподъемностью до 3,5 т и прекрасно подходит для грузоперевозок.

На сайте https://ugavto-rostov.ru можно выбрать и купить газель в Ростове-на-Дону. Помимо грузоподъемности выпускаемые Горьковским автозаводом автомашины можно классифицировать по функциональности. Полупассажирские Газели рассчитаны на перевозку четырех-шести человек и небольшого груза. Они походят для междугородних грузоперевозок. Пассажирские Газели позволяют перевозить от восьми до двенадцати человек. Бортовые Газели рассчитаны на перевозку негабаритных грузов средней тяжести. Как правило, они оснащаются тентом, защищающим грузы от влияния погодных факторов. Газель-рефрижератор предназначена для транспортировки скоропортящихся пищевых продуктов.

Новая или подержанная Газель?

Наряду с выбором модели Газели для ведения бизнеса предпринимателям необходимо решить, будут ли они покупать новую или подержанную машину. Единственное преимущество второго варианта состоит в экономии денег, и к нему прибегают только при отсутствии нужной суммы. Но при наличии достаточных финансовых возможностей всегда лучше приобретать новую Газель. При покупке бу автомобиля определить его реальное состояние довольно сложно. Поэтому может получиться так, что вместо зарабатывания денег бизнесмену придется большую часть времени заниматься ремонтом своей машины. При правильном подходе к бизнесу можно найти возможность для покупки новой Газели в кредит, после чего она будет приносить доход, которого хватит и на развитие дела, и на оплату ежемесячных взносов.

Перед приобретением Газели следует тщательно проанализировать рынок и просчитать рентабельность бизнеса. В этом нет ничего сложного: в СМИ и на досках объявлений постоянно публикуются рекламные объявления с указанием предлагаемых услуг по грузоперевозкам.