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Автозавод «Моторинвест» в Липецкой области начнёт выпускать электрокары с 28 сентября

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28 сентября состоится официальный запуск производства электрокаров Evolute на заводе «Моторинвест» в Липецкой области. Эту дату сообщила «РГ» со ссылкой на свои источники, официально пресс-служба Evolute пока ничего не писала.
Новый российский автомобильный бренд Evolute будет выпускать электрокары. Первым выйдет седан Evolute i-PRO, через месяц должны наладить производство кроссовера i-JOY.

Ранее сообщались цены на эти модели. Так, электрический седан будет стоить 2 990 000 рублей, но на него будет распространятся государственная субсидия, что позволит приобрести модель за 2 млн рублей. Кроссовер i-JOY предложат за 3 490 000 рублей.

Седан Evolute i-PRO фактически является перелицованным китайским седаном Dongfeng Aeolus E70. У отечественной модели будет установлен 163-сильный мотор и блок аккумуляторов обеспечивающий запас хода 405 км по циклу NEDC.

В кроссовере i-JOY мощность силовой установки составит 177 л.с. Ее питание обеспечит батарея ёмкостью 53 кВт/ч с запасом хода до 405 км по циклу NEDC.

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