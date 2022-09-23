Юрист Едрышов рассказал, какие автомашины могут мобилизовать по повестке в РФ

Не секрет, что в России могут мобилизовать не только граждан, но их автомобили.

В частности, пока автомобили в России начнут ставить на мобилизационный учет и при необходимости их начнут забирать. Все это прописано в законе «О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ», пишет со ссылкой на юриста Максима Едрышова quto.ru.

Также юрист поведал, какие именно автомобили могут мобилизовать по повестке в РФ, и оказалось, что список техники очень большой.

Так, могут мобилизовать транспортные средства категории M1G, N1G (транспортные средства повышенной проходимости), автобусы (кроме троллейбусов), грузовики и прицепы.

Помимо этого, Едрышов говорит, что могут изъять практически всю строительную технику, снегоходы, квадроциклы и мотовездеходы. При этом изъять транспорт могут как у юридических, так и физических лиц.

Что касается легковых автомобилей, то в списке оказываются все УАЗы и ГАЗ «Соболь», а также почти все полноприводные кроссоверы, включая, например, Suzuki Grand Vitara, Nissan X-Trail, Chevrolet Niva, Mitsubishi Outlander.

Также юрист пояснил, что изымать технику без объявления военного положения могут только у юридических лиц, тогда как частные авто подлежат призыву после военного положения во всей стране или на её части.

Сейчас военкоматы могут лишь оповестить граждан о необходимости предъявить технику для воинской регистрации – любым возможным способом, в том числе через СМИ.