«АВТОТОР» завершает выпуск автомашин из запасов комплектующих

«Автотор» со следующего месяца начнёт готовить производство для выпуска автомобилей под собственным брендом.

До конца сентября калининградское предприятие исчерпает запасы комплектующих, после чего начнет переналадку завода.

В планах наладить выпуск новых моделей автомобилей, а также квадроциклов, мотоциклов, других транспортных средств и передвижных устройств широкой гаммы. Об этом сказал основатель компании Владимир Щербаков.

Было также сказано, что у компании появятся новые партнеры, но кто именно, Щербаков уточнять не стал.

Ранее сообщалось, что на существующих мощностях «Автотора» планируется выпускать электрокары и моторы для них.