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«АВТОТОР» завершает выпуск автомашин из запасов комплектующих

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«Автотор» со следующего месяца начнёт готовить производство для выпуска автомобилей под собственным брендом.

До конца сентября калининградское предприятие исчерпает запасы комплектующих, после чего начнет переналадку завода.

В планах наладить выпуск новых моделей автомобилей, а также квадроциклов, мотоциклов, других транспортных средств и передвижных устройств широкой гаммы. Об этом сказал основатель компании Владимир Щербаков.

Было также сказано, что у компании появятся новые партнеры, но кто именно, Щербаков уточнять не стал.

Ранее сообщалось, что на существующих мощностях «Автотора» планируется выпускать электрокары и моторы для них.

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