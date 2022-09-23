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Как подобрать правильный подшипник?

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В настоящее время подшипники используются в качестве неотъемлемых элементов самых разных механизмов и машин. Они выполняют функцию поддержания в пространстве крутящейся оси или вала. При выборе этих изделий необходимо учитывать множество критериев.

Содержание
  1. Главные критерии выбора подшипников
  2. Выбор подшипников качения
  3. Выбор подшипников скольжения

Главные критерии выбора подшипников

При выборе подшипников во внимание принимаются технические и физические характеристики деталей, которые ими оснащаются. Подробное описание всех видов подшипников и их классификация содержатся в существующих стандартах. Подбор подшипников, прежде всего, зависит от их назначения. При этом одни и те же подшипники могут использоваться для решения совершенно разных задач.

Выбор подшипников качения

Чтобы выбрать подшипник качения, в первую очередь необходимо руководствоваться следующими критериями:

  • тип нагрузки (постоянная, ударная, переменная);
  • количество оборотов;
  • величина и направление нагрузки (упорное, радиальное, радиально-упорное);
  • срок службы;
  • условия, в которых планируется использовать подшипник, и предъявляемые к нему технические требования.

Для монтажа на вал малого диаметра в условиях функционирования с невысокой нагрузкой целесообразно использовать шарикоподшипник. Для валов большого диаметра больше подходит жесткий роликоподшипник. Для радиальной нагрузки оптимальный выбор – игольчатый подшипник или подшипник с цилиндрическими роликами.

В тех случаях, когда на вал воздействует однонаправленная осевая нагрузка, можно использовать однорядные упорные подшипники. Для переменной нагрузки подходит конический роликоподшипник или радиально-упорный подшипник. В условиях, когда из-за прогиба вала формируется несоосность деталей, отлично проявляет себя сферический шарикоподшипник.

Выбор подшипников скольжения

Для машин и оборудования решающую роль играет характер трения, которое делится на следующие виды:

  • жидкостное;
  • граничное;
  • смешанное.

Чтобы выбрать подходящий подшипник скольжения, надо выполнить несложный расчет на основании информации о скорости скольжения, а также о диаметре и длине цапфы, чтобы определить напряженность функционирования узла.

Таким образом, для правильного выбора подшипника надо принимать во внимание условия его эксплуатации, требования по техобслуживанию и совокупную стоимость. Там, где требования к максимальной скорости и грузоподъемности невелики, а точность не особенно важна, преимущественно применяются подшипники скольжения. Для более значительных нагрузок и высоких скоростей следует выбирать подшипники качения.

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