Как подобрать правильный подшипник?

В настоящее время подшипники используются в качестве неотъемлемых элементов самых разных механизмов и машин. Они выполняют функцию поддержания в пространстве крутящейся оси или вала. При выборе этих изделий необходимо учитывать множество критериев.

Главные критерии выбора подшипников

При выборе подшипников во внимание принимаются технические и физические характеристики деталей, которые ими оснащаются. Подробное описание всех видов подшипников и их классификация содержатся в существующих стандартах. Подбор подшипников, прежде всего, зависит от их назначения. При этом одни и те же подшипники могут использоваться для решения совершенно разных задач.

Выбор подшипников качения

Чтобы выбрать подшипник качения, в первую очередь необходимо руководствоваться следующими критериями:

тип нагрузки (постоянная, ударная, переменная);

количество оборотов;

величина и направление нагрузки (упорное, радиальное, радиально-упорное);

срок службы;

условия, в которых планируется использовать подшипник, и предъявляемые к нему технические требования.

Для монтажа на вал малого диаметра в условиях функционирования с невысокой нагрузкой целесообразно использовать шарикоподшипник. Для валов большого диаметра больше подходит жесткий роликоподшипник. Для радиальной нагрузки оптимальный выбор – игольчатый подшипник или подшипник с цилиндрическими роликами.

В тех случаях, когда на вал воздействует однонаправленная осевая нагрузка, можно использовать однорядные упорные подшипники. Для переменной нагрузки подходит конический роликоподшипник или радиально-упорный подшипник. В условиях, когда из-за прогиба вала формируется несоосность деталей, отлично проявляет себя сферический шарикоподшипник.

Выбор подшипников скольжения

Для машин и оборудования решающую роль играет характер трения, которое делится на следующие виды:

жидкостное;

граничное;

смешанное.

Чтобы выбрать подходящий подшипник скольжения, надо выполнить несложный расчет на основании информации о скорости скольжения, а также о диаметре и длине цапфы, чтобы определить напряженность функционирования узла.

Таким образом, для правильного выбора подшипника надо принимать во внимание условия его эксплуатации, требования по техобслуживанию и совокупную стоимость. Там, где требования к максимальной скорости и грузоподъемности невелики, а точность не особенно важна, преимущественно применяются подшипники скольжения. Для более значительных нагрузок и высоких скоростей следует выбирать подшипники качения.