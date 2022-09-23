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Как самостоятельно почистить тканевый салон автомобиля

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скапливается много грязи и пыли. Конечно, же эту проблему можно решить, обратившись к специалистам, но если у вас есть немного свободного времени, то салон автомобиля можно почистить и самостоятельно. А как это сделать, вы сейчас узнаете.

Для работы необходимо подготовить:

  • Пылесос.
  • Салфетки тканевые.
  • Чистую ветошь.
  • Полотенца бумажные.
  • Зубную щетку.
  • Щетку с мягкой щетиной.
  • Поролоновую губку.
  • Пульверизатор.
  • Средство для чистки салона.
Содержание
  1. Приблизительная стоимость
  2. Подготовка салона
  3. Чистка потолка
  4. Чистка сидений
  5. Пол

Приблизительная стоимость

Покупка профессионального средства для чистки автосалона, например на сайте autokollag.ru, обойдётся около 1 тысячи рублей за флакон, объёмом 600-1000 мл. Причём такого флакона вполне хватит на 2-3 чистки.

Щётки необязательно покупать специально предназначенные для чистки салона автомобиля. Можно использовать для обуви. Важно, чтобы они были с мягкой щетиной. Обойдётся их покупка 150-200 рублей.

При выборе средства для чистки внимательно читайте инструкцию и обратите внимание на то, для какого типа ткани предназначено средство — велюр, алькантара, замша, ткань. Используйте только то средство, которое предназначено для ткани, используемой для обивки салона вашего автомобиля.

Средство для чистки в магазинах представлено в двух вариантах — в пенообразном виде и жидком. Пена подходит для использования на всех элементах салона, а жидкие средства не рекомендуется использовать для чистки потолка, так как обивка от влаги может провиснуть и расслоиться.

Подготовка салона

Для начала избавляемся от мусора и убираем из салона автомобиля и багажника все вещи. Протираем пластиковые элементы.

Пылесосим салон — потолок, пол и сиденья. Пылесосить можно и автомобильным пылесосом, но за счёт небольшой мощности он не способен качественно очистить поверхность. Поэтому, если есть возможность, лучше всего пропылесосить обычным домашним пылесосом.

Прежде чем приступить к уборке, внимательно читаем инструкцию к чистящему средству. Особое внимание уделяем времени, которое нужно выдержать. Обратите внимание, что недодержать средство на поверхности можно. Но оставлять его на поверхности больше, чем положено, даже если у вас сильные загрязнения нельзя. Также если вы впервые используете средство, не лишним будет его протестировать на небольшом участке обивки в менее заметном месте.

Чистка потолка

Начинаем чистить салон с потолка. Равномерно распределяем состав по поверхности и протираем его (ни в коем случае не нажимаем на потолок с силой). Если на поверхности имеются сильные локальные загрязнения, обрабатываем их зубной щёткой.

Оставляем средство на время, указанное в инструкции. После чего удаляем остатки ветошью или бумажными полотенцами. Внимательно осмотрите потолок. Если на нем остались загрязнения, повторяем процедуру.

Чистка сидений

Равномерно наносим средство на сиденье. Сначала обрабатываем спинку, а затем само сиденье. Обрабатывать можно тканью, губкой либо щёткой в зависимости от сложности загрязнения. Для сильных и въевшихся загрязнений используем щётку. Для поверхностной чистки используем ткань или губку.

Оставляем средство на время, указанное в инструкции, после чего убираем остатки бумажным полотенцем или тканью. Если есть проблемные места, повторяем процедуру.

В сиденьях грязи больше всего скапливаться в стыке между спинкой и самим сиденьем. Чтобы прочистить этот участок, меняем угол наклона спинки и протираем поролоновым ершиком для мытья бутылок.

Пол

Уборку пола начинаем с педалей. Моем их водой и чистим зубной щёткой. Затем наносим чистящее средство на пол равномерным слоем и обрабатываем покрытие щёткой. Сначала трём поверхность с силой, чтобы средство лучше вспенилось, после чего обрабатываем поверхность с меньшим нажимом чтобы не втереть грязь обратно. Далее работаем по прежней схеме — оставляем средство, после чего удаляем остатки.

После уборки оставляем машину открытой, чтобы она полностью просохла. Иначе в салоне может появиться неприятный запах или что ещё хуже — образуется плесень.

Все, теперь наш салон как новый. Как видите, работа не такая уж сложная, но при этом результат ничем не хуже, чем в автомойке.

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