Как самостоятельно почистить тканевый салон автомобиля

скапливается много грязи и пыли. Конечно, же эту проблему можно решить, обратившись к специалистам, но если у вас есть немного свободного времени, то салон автомобиля можно почистить и самостоятельно. А как это сделать, вы сейчас узнаете.

Для работы необходимо подготовить:

Пылесос.

Салфетки тканевые.

Чистую ветошь.

Полотенца бумажные.

Зубную щетку.

Щетку с мягкой щетиной.

Поролоновую губку.

Пульверизатор.

Средство для чистки салона.

Приблизительная стоимость

Покупка профессионального средства для чистки автосалона, например на сайте autokollag.ru, обойдётся около 1 тысячи рублей за флакон, объёмом 600-1000 мл. Причём такого флакона вполне хватит на 2-3 чистки.

Щётки необязательно покупать специально предназначенные для чистки салона автомобиля. Можно использовать для обуви. Важно, чтобы они были с мягкой щетиной. Обойдётся их покупка 150-200 рублей.

При выборе средства для чистки внимательно читайте инструкцию и обратите внимание на то, для какого типа ткани предназначено средство — велюр, алькантара, замша, ткань. Используйте только то средство, которое предназначено для ткани, используемой для обивки салона вашего автомобиля.

Средство для чистки в магазинах представлено в двух вариантах — в пенообразном виде и жидком. Пена подходит для использования на всех элементах салона, а жидкие средства не рекомендуется использовать для чистки потолка, так как обивка от влаги может провиснуть и расслоиться.

Подготовка салона

Для начала избавляемся от мусора и убираем из салона автомобиля и багажника все вещи. Протираем пластиковые элементы.

Пылесосим салон — потолок, пол и сиденья. Пылесосить можно и автомобильным пылесосом, но за счёт небольшой мощности он не способен качественно очистить поверхность. Поэтому, если есть возможность, лучше всего пропылесосить обычным домашним пылесосом.

Прежде чем приступить к уборке, внимательно читаем инструкцию к чистящему средству. Особое внимание уделяем времени, которое нужно выдержать. Обратите внимание, что недодержать средство на поверхности можно. Но оставлять его на поверхности больше, чем положено, даже если у вас сильные загрязнения нельзя. Также если вы впервые используете средство, не лишним будет его протестировать на небольшом участке обивки в менее заметном месте.

Чистка потолка

Начинаем чистить салон с потолка. Равномерно распределяем состав по поверхности и протираем его (ни в коем случае не нажимаем на потолок с силой). Если на поверхности имеются сильные локальные загрязнения, обрабатываем их зубной щёткой.

Оставляем средство на время, указанное в инструкции. После чего удаляем остатки ветошью или бумажными полотенцами. Внимательно осмотрите потолок. Если на нем остались загрязнения, повторяем процедуру.

Чистка сидений

Равномерно наносим средство на сиденье. Сначала обрабатываем спинку, а затем само сиденье. Обрабатывать можно тканью, губкой либо щёткой в зависимости от сложности загрязнения. Для сильных и въевшихся загрязнений используем щётку. Для поверхностной чистки используем ткань или губку.

Оставляем средство на время, указанное в инструкции, после чего убираем остатки бумажным полотенцем или тканью. Если есть проблемные места, повторяем процедуру.

В сиденьях грязи больше всего скапливаться в стыке между спинкой и самим сиденьем. Чтобы прочистить этот участок, меняем угол наклона спинки и протираем поролоновым ершиком для мытья бутылок.

Пол

Уборку пола начинаем с педалей. Моем их водой и чистим зубной щёткой. Затем наносим чистящее средство на пол равномерным слоем и обрабатываем покрытие щёткой. Сначала трём поверхность с силой, чтобы средство лучше вспенилось, после чего обрабатываем поверхность с меньшим нажимом чтобы не втереть грязь обратно. Далее работаем по прежней схеме — оставляем средство, после чего удаляем остатки.

После уборки оставляем машину открытой, чтобы она полностью просохла. Иначе в салоне может появиться неприятный запах или что ещё хуже — образуется плесень.

Все, теперь наш салон как новый. Как видите, работа не такая уж сложная, но при этом результат ничем не хуже, чем в автомойке.