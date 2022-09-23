Сегодня европейские аукционы авто стали отличным способом, чтобы выгодно приобрести транспортное средство в отличном техническом состоянии. Если обратиться в надежную и проверенную компанию, можно получить точную информацию о пробеге, ремонте. Благодаря этому исключаются варианты обмана и мошенничества. На аукционах представлен большой и разнообразный выбор автомобилей, поэтому каждый водитель сможет находить для себя подходящую модель. Для удобства приведен рейтинг лучших компаний, которые предоставляют услуги по подбору и выкупу транспортных средств.

Автомобильный аукцион Bidсar.eu

Bidсar является надежным и проверенным онлайн автоаукционом, который работает на протяжении длительного времени и получил огромное количество положительных отзывов. Каждому клиенту предоставляется гарантия, что транспортное средство будет доставлено в обозначенные сроки.

Процесс покупки осуществляется по простой и общепринятой схеме:

выбор подходящего лота;

ознакомление с условиями сделки и стартовой ценой;

формирование собственного предложения.

Перед подачей заявки стоит оценить функционал сайта. Чтобы получить доступ ко всем опциям, необходимо пройти простую процедуру регистрации, заполнить личный профиль. После этого можно переходить к изучению полного ассортимента поддержанных транспортных средств, приступать к торгам.

К преимуществам сервиса Bidсar относят фиксированные цены. После прохождения регистрации необходимо внести сумму страховочного депозита, которая необходима при отказе от завершения сделки. После победы в аукционе требуется оплатить покупку. Автомобиль будет доставлен в течение 30 дней. Покупка авто на аукционе в Европе позволяет получить хорошее транспортное средство. Автомобиль приезжает к владельцу с полным пакетом документации и техпаспортом. Перед доставкой все транспортные средства проходят комплексную техническую экспертизу. Она позволяет определить полное соответствие установленным европейским стандартам качества.

CarOutlet

CarOutlet сегодня является одной из известных онлайн-платформ на территории Европы. Здесь зарегистрировано огромное количество владельцев подержанных легковых автомобилей и фургонов, которые предлагают выгодные условия для совершения сделки. Европейский аукцион по продаже авто был разработан, чтобы участники смогли удобно и выгодно оформлять сделки, покупать автомобили напрямую у лизинговых компаний, проверенных дилеров.

CarOutlet предлагает выгодные условия для сотрудничества, принимает участие на каждом этапе проведения сделки. Если обратиться за помощью к специалистам, они помогут выбрать транспортное средство с учетом всех требований и пожеланий. Также они предоставляют помощь в доставке автомобиля. К преимуществам компании относят многолетний опыт в продаже подержанных автомобилей.

Adesa

Европейский аукцион машин Adesa стал одним из лучших на рынке. Всем клиентам доступны выгодные условия для оформления покупки. Можно выделить несколько главных преимуществ:

возможность поиска подержанных автомобилей высокого качества;

предоставление подробного описания;

все транспортные средства в обязательном порядке проходят тщательную проверку;

единая безопасная платформа.

В процессе поиска или оформления сделки клиенты смогут получить помощь личного менеджера. Он поможет организовать перевозку и доставку. На сайте представлены автомобили с аукционов Европы с пробегом с подробным описанием. Вся информация тщательно проверяется, поэтому минимизируется риск попасть на мошенника или недобросовестного продавца. Для удобства можно установить мобильное приложение на свое устройство.

Exleasingcar

Чтобы найти надежные европейские аукционы авто, необходимо воспользоваться услугами компании Exleasingcar. Это платформа международного уровня, которая предлагает удобный функционал. На аукционе можно приобрести легковой автомобиль, грузовик или мотоцикл на выгодных условиях.

На платформе Exleasingcar представлены транспортные средства с минимальным пробегом. Оценка осуществляется независимым экспертом, который имеет большой опыт. Благодаря этому клиентам гарантируется качество автомобилей. Для каждого лота предусмотрена подробная информация о настоящем пробеге, истории прохождения технического обслуживания. Клиенты получат реальные данные о повреждениях.

eCarsTrade

Заказ машины с аукциона Европы стал возможен благодаря международному сервису eCarsTrade. Онлайн-платформа на протяжении длительного времени занимается автомобилями, которые раньше были в собственности лизинговых предприятий, салонов. Клиенты смогут купить транспортное средство из Бельгии, Германии, Нидерландов и других стран.

Миссия и задача онлайн-платформы заключается в развитии автомобильного бизнеса. Каждый клиент сможет воспользоваться огромным количеством дополнительных услуг, которые могут потребоваться при оформлении сделки. Немаловажным преимуществом является гарантия качества. Каждый автомобиль проходит тщательную проверку, в которой принимают участие независимые профессионалы, оценщики и эксперты.