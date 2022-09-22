Новый CHERY Tiggo 4 Pro получил в РФ пять комплектаций и цену от 2 млн рублей

Китайская компания официально объявила о комплектациях и ценах на новый кроссовер Chery Tiggo 4 Pro, который был представлен в Москве.

Новинку на российском рынке начнут предлагать по цене от 2 049 900 до 2 399 900 рублей. Всего для покупки будет доступно пять комплектаций.

Их названия: Action MT, Action, Family, Travel и Style. Цветовая гамма представлена следующими вариантами: глубокий черный, искрящийся белый, огненно-красный, небесно-голубой, стальной серый и серебристый серый.

Все варианты имеют эффект металлик. В самой доступной комплектации кроссовер оснащен 1,5-литровым 113-сильным атмосферным двигателем, с которым работает 5-скоростная механическая КП или вариатор.

В более старших комплектациях заявлен полуторалитровый 147-сильный турбированный двигатель и вариатор. Топовые версии кроссовера будут отличаться расширенным списком оборудования и красными акцентами на кузове и в салоне.