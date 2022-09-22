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Akharin Khabar: Россия и Иран объединят усилия по выпуску автомашин после 2022 года

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Иранский специалист с уверенностью заявил, что сотрудничество России и Ирана в области автомобилестроения будет выгодно обеим сторонам.

Иранское информационное агентство Akharin Khabar написало, что Россия и Тегеран начнут сотрудничать, причем такое сотрудничество в автомобильной сфере может быть многоуровневым.

Иными словами, страны могут обмениваться технологиями, совместно расширить рынки сбыта и инвестировать в новые проекты. Местные специалисты уверены, что началом сотрудничества может оказаться проект Logan-90. По сути это будет автомобиль Renault Logan первого поколения, но модернизированный.

Его производством займется компания SAIPA, в планах которой выпускать усовершенствованную версию, созданную на известной платформе B0, но с большим количеством импортозамещенных компонентов.

В модернизированном Renault Logan первого поколения планируется использовать российские моторы объемом 1,6 и 1,8 литра, а в качестве трансмиссии устанавливать 5-ступенчатую коробку передач SAIPA 5F18. Последняя в свою очередь является модернизированным вариантом Renault JHQ.

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