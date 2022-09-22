На что стоит обращать внимание при покупке б/у автомобиля в 2022 году?

В России бывшие в употреблении авто покупают чаще, чем новые машины. На рынке стоимость автомобилей с пробегом меньше — это и является причиной их востребованности. Отличное решение представляет собой приобретение авто, имеющего возраст до трех лет: у такой машины, обычно, бывают лучшие характеристики и не очень большой пробег.

Покупка автомобиля: особенности

Еще одним плюсом данного рынка считается более обширный выбор. На сайте http://autodromium.com, не потратив много сил, возможно быстро отыскать автомобиль, имеющий значительное количество опций по приемлемой стоимости. В отличие от покупки в салоне дилера, наличие добавочных опций у авто с пробегом почти не повлияет на его цену. При выборе машины, прежде всего следует:

сравнить цены;

проверить все детали;

провести личный осмотр.

Продажа по очень низкой цене за авто с пробегом свидетельствует, скорее всего, о том, что он был в аварии или обладает значительными техническими недостатками. На присутствие небольшой шероховатости, при приобретении автомобиля с пробегом, также следует обратить внимание.

Подробно ознакомившись с выбранным авто и его вероятными недостатками, можно будет аргументированно провести торги с продавцом. Наличие даже небольших выявленных изъянов может быть причиной для снижения цены. Важно лично осмотреть машину, внимательно изучить документы — диагностическую карту и ПТС. Если после приобретения нужно будет проводить техническое обслуживание, его цена также должна учитываться.

На что еще стоит обратить внимание

Услуга trade-in обладает важными преимуществами: не придется искать покупателей на старый автомобиль, сделка прозрачная и проводится с официальным дилером, на новое авто возможно получить скидку. Главное — внимательное изучение условий. Автосалоны, чаще всего, заплатят за старое авто на 15 % ниже рыночной цены. Но различные дилеры оценивают по-разному, так что стоит искать наиболее выгодные варианты.

При подборе машины следует учесть не только цену самого авто, но и стоимость его последующей эксплуатации. Автомобиль будет использоваться на городских или сельских дорогах? Все это влияет на выбор машины. Популярная ходовая модель будет дешевле в техобслуживании — детали к ней более доступные, автовладелец быстрее найдет специализированную мастерскую и, если нужно, продаст машину в будущем.