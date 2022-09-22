Покупка автомобиля с пробегом в 2022 году

Автосалон «Олимп Трейд» более 10 лет занимается продажей, выкупом и обменом автомобилей. Для обеспечения доступности услуг широкому кругу потребителей, используется лояльное кредитование крупных банков. При оформлении потребуются паспорт и водительское удостоверение. За годы деятельности продано свыше 5 тысяч машин, что позволило, в совершенстве, отрегулировать весь процесс и работу с клиентами.

Услуги автосалона

Обширный выбор выставленных на продажу автомобилей с пробегом представлен в каталоге на сайте https://olimp-trade.ru/, с детальными описаниями характеристик, фотоматериалом, сведениями о числе автовладельцев. Информация постоянно обновляется. По запросам потенциальных клиентов предоставляются VIN-номера. Гарантируется исправность автомобилей, отсутствие какого-либо ограничения и наличие СТС и ПТС.

Автосалон выкупает машины в день обращения клиентов. Интересуют автомобили в любом состоянии, также после ДТП, или — под арестом. Оформляется сделка за два часа, без скрытой комиссии и риска для клиента. Гарантируется обоснованная рыночная цена и передача денег тут же после оформления. Если необходимо, автосалон сам доставляет неисправное авто.

Предлагаются удобные условия при обмене: бесплатная оценка машины; оперативная подготовка документов, в течение получаса; щедрая скидка при покупке – около 150 тысяч рублей. Разница в сумме оплачивается за наличные или оформляется кредит.

Покупка автомобилей в кредит

В «Олимп Трейд» можно купить машину в кредит, не оплачивая первоначальный взнос, предъявив два документа: паспорт и водительское удостоверение. Консультанты автосалона ознакомят с кредитными программами от банков, помогут подобрать наиболее выгодный вариант, о также — оформить документы.

Процентные ставки, ежемесячные платежи определяются банком. Минимальным сроком, чтобы закрыть кредит, является 61 день, максимальным — семь лет. Автосалон не пользуется дополнительными комиссиями и не штрафует клиентов. Преимущества кредита:

отсутствие первоначального взноса;

два документа для оформления;

дается гарантия на машину — 1 год.

Прислать заявку можно через сайт, подобрав подходящее авто в каталоге автосалона. С клиентом связывается кредитный специалист. Процесс оформления происходит в автосалоне, не придется обращаться в банк. Для получения дополнительной информации, следует звонить в отдел продаж.