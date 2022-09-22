Как понять, что в рации пора менять аккумулятор?

Рации входят в ту категорию портативной аппаратуры, функционирование которой без использования аккумуляторов невозможно. Чтобы избежать внезапного выхода аккумулятора из строя, надо следить за его состоянием и при появлении первых признаков неисправностей принимать необходимые меры.

Признаки неисправности аккумулятора

Главная причина, по которой аккумулятор для рации теряет емкость, – естественный износ, ведущий к ухудшению ее автономности. О наличии проблем говорит перегрев аккумулятора. В то же время быстрая разрядка батареи при низких температурах вполне нормальна и не указывает на поломку.

О существенном понижении емкости аккумулятора говорит заметное сокращение времени работы рации без подзарядки. Кроме того, о проблемах свидетельствуют выключение рации сразу после ее включения и невозможность ее включить. Чтобы убедиться в том, что проблема вызвана именно состоянием используемого аккумулятора, нужно попробовать заменить его на новую батарею, а потом проверить работоспособность рации.

Правила обращения с аккумуляторами

Магазин А-Класс привлекает к себе покупателей выгодными ценами. Чтобы обеспечить надежность работы аккумулятора для рации и продлить срок его эксплуатации, необходимо соблюдать следующие правила:

заряжать аккумулятор исключительно на зарядном устройстве, которым укомплектована рация или на устройстве для данного типа раций;

после хранения нового аккумулятора дольше месяца перед его вводом в эксплуатацию произвести двукратную зарядку и разрядку;

прежде чем начинать заряжать аккумулятор, его нужно выдержать на протяжении нескольких часов при комнатной температуре;

не извлекать аккумулятор из зарядного устройства до окончания его заряда;

не допускать перезаряда аккумулятора, то есть его нахождения в зарядном устройстве дольше двух часов по окончании заряда;

не допускать регулярного полного разряда аккумулятора, к которому приводит его использование после подачи индикатором сигнала о разряде.

При выявлении проблем с аккумулятором рации у ее владельца возникает вопрос, следует ли тратить деньги на приобретение новой батареи или лучше воспользоваться услугами мастерской, специалисты которой смогут восстановить работоспособность этого элемента. При наличии технических возможностей второй вариант решения проблемы обычно является более предпочтительным, поскольку он обходится гораздо дешевле первого.