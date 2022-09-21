Росстандарт сообщил об отзыве 419 автомобилей марки LEXUS

Отзыву подлежат 419 автомобилей Lexus NX 250, NX 350, реализованных с 16 января 2022 г. по настоящее время. с VIN-кодами согласно приложению.

Причины отзыва транспортных средств: из-за неправильного программирования управляющего компьютера система помощи отслеживания полосы движения программное значение верхнего предела угла поворота рулевого колеса может быть достигнуто раньше, чем ожидалось.

Также существует вероятность того, что ЭБУ системой противоскольжения в узле привода тормозов может ложно определить состояние перегрузки по току привода электронного стояночного тормоза и перейти в безопасный режим, при котором включается контрольная лампа неисправности, отображается информационное сообщение на многофункциональном дисплее «Неисправность стояночного тормоза, обратитесь к дилеру» и предотвращается включение или отключение привода электронного стояночного тормоза.

На всех транспортных средствах будет выполнено перепрограммирование управляющего компьютера системой помощи отслеживания полосы движения и блока управления системой противоскольжения.

Источник: Росстандарт.