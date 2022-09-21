Китайские электромобили бренда BYD могут появиться в продаже на рынке РФ в 2023 году

Китайская компания BYD уже пыталась покорить российский рынок, но ее попытка оказалась неудачной, теперь в компании планируют снова зайти в РФ со своими моделями.

Издание «Ведомости» пишет, что BYD может вернутся на российский рынок, но в этот раз уже с электрическими моделями.

Их начнут поставлять в 2023 году через белорусскую компанию SGP. Эту информацию изданию подтвердил и гендиректор SGP Артём Ловчев.

Стоит отметить, что электрокары BYD в прошлом году на домашнем рынке были популярнее Tesla.