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Китайские электромобили бренда BYD могут появиться в продаже на рынке РФ в 2023 году

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Китайская компания BYD уже пыталась покорить российский рынок, но ее попытка оказалась неудачной, теперь в компании планируют снова зайти в РФ со своими моделями.
Издание «Ведомости» пишет, что BYD может вернутся на российский рынок, но в этот раз уже с электрическими моделями.

Их начнут поставлять в 2023 году через белорусскую компанию SGP. Эту информацию изданию подтвердил и гендиректор SGP Артём Ловчев.

Стоит отметить, что электрокары BYD в прошлом году на домашнем рынке были популярнее Tesla.

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