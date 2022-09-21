Доля автомобилей китайских марок в общих продажах машин в России растет.

На это указывает статистика по продажам за последние месяцы. В том числе увеличивается доля таких моделей и в крупных российских городах, включая Москву.

Так, в августе в Москве купили почти 3,2 тысячи легковых автомобилей китайских брендов, что составляет 49,7% от общих продаж авто в столице.

Такие данные приводит Автостат со ссылкой на данные АО «Электронный паспорт». Еще зимой этого года доля китайских машин в Москве была на уровне 8-9%.

Доля лидеров, а именно моделей корейских марок в августе упала до 17,3%. Корейские бренды пока еще остаются лидерами за период продаж с начала года с долей 23,5%, тогда как у «китайцев» — 16,7%, а у японцев и немцев по 18%.