Главная » Новости

В августе в Москве купили почти 3,2 тысячи легковых автомобилей китайских брендов

Просмотров 5 Опубликовано Обновлено

Доля автомобилей китайских марок в общих продажах машин в России растет.

На это указывает статистика по продажам за последние месяцы. В том числе увеличивается доля таких моделей и в крупных российских городах, включая Москву.

Так, в августе в Москве купили почти 3,2 тысячи легковых автомобилей китайских брендов, что составляет 49,7% от общих продаж авто в столице.

Такие данные приводит Автостат со ссылкой на данные АО «Электронный паспорт».  Еще зимой этого года доля китайских машин в Москве была на уровне 8-9%.

Доля лидеров, а именно моделей корейских марок в августе упала до 17,3%. Корейские бренды пока еще остаются лидерами за период продаж с начала года с долей 23,5%, тогда как у «китайцев» — 16,7%, а у японцев и немцев по 18%.

Tvoe-avto.com
Выходные данные

Сетевое издание «Tvoe-Avto.com» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 67947 от 13.12.2016 г.

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86. Время работы: 10.00 — 19.00 по Москве.

Электронный адрес редакции: redactor@tvoe-avto.com.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2022 ТВОЕ-АВТО