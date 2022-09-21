Автоэксперт Рязанов сообщил, что полный бак бензина может привести к поломке автомашины

Полный топливный бак может привести к поломке автомобиля, или срабатыванию защиты, которая не позволит запустить двигатель машины.

Агентству «Прайм» технический директор сети автосалонов Fresh Auto Максим Рязанов рассказал, к каким последствиям может привести полный бак автомобиля. В современных машинах меньше риска получить повреждения от полного бака, чем в старых авто.

Опасность полного бака заключается в нарушении вентиляции топливной системы, в результате чего топливо начнет вытекать через дренажные трубки. Автовладелец этого может не заметить, так как трубки расположены за задним крылом.

«Таким образом, топливо может попасть на проводку, что чревато возгоранием и коррозией, а также на детали ходовой части, что также создает риски воспламенения» — сказал Рязанов.

В старых отечественных авто бензин может вытекать через крышку, так как она не герметична, а это в итоге может привести к возгоранию.

В современных машинах есть электронная система, которая контролирует наполняемость бака, и если она сработает, то двигатель может не запустится.

Также полный бак может привести к разрядке аккумулятора и выхода из строя системы вентиляции бака.