Несколько причин купить седан LADA VESTA

В постсоветский период у наших людей возник стойкий стереотип, что иностранные машины лучше отечественных. Да и не было в те времена у нас своих машин – лишь старые Лады да Нивы, которые по всем параметрам проигрывали презентабельным иномаркам с Европы, Японии, Америки. Но сегодня ситуация кардинально меняется и многие модели отечественных авто, к примеру, LADA VESTA седан, становятся очень популярными у людей разного уровня достатка. Рассмотрим несколько причин купить именно эту машину, ведь они на самом деле есть и весьма весовые.

LADA VESTA: гармоничное сочетание лучших качеств автомобиля

Инженеры компании АвтоВАЗ постарались на славу, работая над ладой Вестой. Это седан, но он несколько приподнятый и внешне очень смахивает на кроссовер. И это его первый плюс – при классическом кузове типа седан, который так любит большинство водителей, машина выглядят как кроссовер, габаритно, впечатляющие, массивно. На дороге вас точно будут замечать, а не пытаться проскочить первыми.

В целом, можно выделить такие важные плюсы этого удачного отечественного автомобиля:

Свежий дизайн. Машина не теряется в плотном городском потоке и не выглядит проигрышно в сравнении с корейскими или европейскими авто. Она имеет красивый внешний вид, крупные размеры, привлекательную форму кузова, фар, чем сразу бросается в глаза и вызывает интерес;

Доступная цена. Хотя цена и изменилась не в лучшую сторону после политических и экономических событий последних лет, но в целом авто остается достаточно доступным и можно приобрести его по цене 1 – 1,2 миллиона рублей. За такие деньги найти иномарку с подобными параметрами практически невозможно;

Доступные запчасти. Не секрет, что добывать оригинальные или хотя бы просто качественные запчасти на иномарки становится все сложнее, санкции и ограничения делают свое дело. С Ладой в этом смысле не будет никаких проблем – 10 минут в любом автомагазине и все необходимые запчасти у вас в багажнике.

Также традиционными плюсами для Лады является достаточно простая конструкция, благодаря чему ее можно ремонтировать даже без всяких СТО. Наши мужчины привыкли обходиться с техникой своими силами, поэтому данная приятная опция очень многим по душе.

Лада VESTA – универсальное решение для любителей хороших авто

Если вы подбираете сейчас новый автомобиль – VESTA будет очень правильным решением. Машина просто создана для комфортной езды по нашим дорогам, имеет классный и эффектный внешний вид, вместительная, современная по материалам и начинке салона. Сложно даже представить лучший вариант за те деньги, что за нее просят!