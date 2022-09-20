Главная » Автосоветы

Покраска колесных дисков

Просмотров 6 Опубликовано Обновлено

Привлекательный вид колесных дисков улучшает экстерьер всего автомобиля. Покупка новых дисков требует весьма ощутимых денежных расходов, в то время как покраска имеющихся дисков обходится гораздо дешевле.

Необходимость окрашивания автомобильных дисков

В процессе эксплуатации автотранспортного средства колесные диски подвергаются воздействию целого ряда пагубных факторов, включая влагу, дорожные реагенты и мелкие камни. Эти факторы оказывают негативное влияние как на внешний вид, так и на срок службы любого металла. Покраска дисков в спб позволяет улучшить их внешний вид, повысить водостойкость и воспрепятствовать коррозии. Необходимость в окрашивании поверхности колесных дисков может появиться в следующих ситуациях:

  • чрезмерно продолжительный срок эксплуатации дисков, наличие большого количества сколов;
  • проведение реставрационных работ для устранения серьезного дефекта;
  • покупка подержанных колесных дисков;
  • разъедание покрытия дисков дорожными реагентами;
  • планируемые поездки по бездорожью;
  • дорожно-транспортное происшествие;
  • возникновение желания придать оригинальность автомобилю.

Составы, используемые для окрашивания дисков на колесах

Существует целый ряд технологий, применяемых для покраски колесных дисков. Их выбор зависит от стоимости красок, оснащенности рабочего места, а также от наличия либо отсутствия соответствующего опыта. Часть методов не рассчитана на применение в домашних условиях и доступна исключительно профессионалам. В этих целях используются следующие составы:

  • Порошковая окраска. Сначала порошок наносится на поверхность металла, а потом плавится при высокой температуре в специальной печи и затвердевает, формируя прочный слой ЛКП.
  • Жидкая резина. Использование красящих составов на резиновой основе позволяет при наличии желания беспрепятственно восстановить исходное состояние дисков, сняв с них резиновый слой.
  • Акриловая эмаль. Она характеризуется простотой нанесения, стойкостью к повреждениям и царапинам, быстрой сушкой и привлекательностью матовой или глянцевой поверхности.
  • Алкидная краска. Это наиболее дешевый вариант. Красящий состав наносится из баллончика. Он не отличается долговечностью и уязвим к царапинам.

Нарушение технологических требований при окрашивании колесных дисков чревато их необратимой порчей. Поэтому для проведения данной работы следует обращаться к опытным специалистам из надежной мастерской.

Tvoe-avto.com
Выходные данные

Сетевое издание «Tvoe-Avto.com» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 67947 от 13.12.2016 г.

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86. Время работы: 10.00 — 19.00 по Москве.

Электронный адрес редакции: redactor@tvoe-avto.com.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2022 ТВОЕ-АВТО