Цены на автомобили изменились у 3 автобрендов в первой половине сентября 2022 года  

В первой половине месяца цены менялись у автопроизводителей по-разному, а в общей сложности изменение прайсов заметили только у трех автобрендов.

Среди них есть АВТОВАЗ, который увеличил стоимость отдельных комплектаций модели LADA Granta. Эти версии прибавили в цене в среднем 8-16 тыс. рублей или 1-2%.

Подорожал и трехдверный LADA Niva Legend, который продается по цене на 2 тыс. рублей дороже, что в процентном выражении составило 0,2%. Еще два автобренда наоборот снизили цены.

Так, стоимость снизилась для пикапа Great Wall Poer. Теперь его ценник меньше на 400 тыс. рублей или 9,6-10% в зависимости от комплектации.

В меньшую сторону изменились прайсы и на кроссоверы F7 и F7x. Обычный кроссовер подешевел на 30-150 тыс. рублей, а купеобразная версия стал дешевле на 80-120 тыс. рублей, написал «Автостат».