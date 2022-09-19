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Autonews перечислил автопроизводителей, которые остались на авторынке РФ

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Несмотря на то, что многие автопроизводители перестали поставлять свои машины, а некоторые прекратили производство авто на российских заводах, лишь единицы официально заявили об уходе из РФ.

Среди таких оказались Chevrolet, Cadillac и Renault, которые официально объявили о прекращении своей деятельности в России.

При этом остальные западные бренды все еще присутствуют на рынке, однако приостановили деятельность и не собираются официально покидать авторынок России. Среди них Citroen, Peugeot, Opel и Mitsubishi, модели которых выпускали на заводе в Калуге, а также Hyundai на «Автоторе».

В простое также находится предприятие «Мазда Соллерс», пишет Autonews, а также заводы Toyota, Volkswagen и Mercedes-Benz. Что касается автопроизводителей Audi, BMW, Jaguar Land Rover и Lexus, то официально они поставки своих автомобилей остановили на неопределённое время.

Если говорить об автопроизводителях, которые полноценно работают в стране, то их немного и это УАЗ, «АвтоВАЗ», Geely и Haval. Все эти компании только укрепляют свои позиции на российском авторынке.

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