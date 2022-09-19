Главная » Новости

Автоэксперт Моржаретто озвучил причину рекордного роста автокредитов в августе 2022 года

Просмотров 205 Опубликовано Обновлено

Российский авторынок постепенно восстанавливается, о чем свидетельствует тот факт, что за последние месяцы авторынок начал расти, как и увеличился показатель числа выданных автокредитов.

В августе и вовсе был замечен рекордный рост автокредитов, причину которого назвал партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто.

В беседе с газетой «Взгляд» автоэксперт рассказал, что рост продаж на авторынке и увеличение числа автокредитов связан с тем, что свою работу возобновил «АвтоВАЗ», а китайские производители отличились большой активностью на рынке.

К тому же хорошо работают и госпрограммы по стимулированию спроса на машины, в том числе и льготные автокредиты, на долю которых в общих продажах приходится около 20%.

Tvoe-avto.com
Выходные данные

Сетевое издание «Tvoe-Avto.com» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 67947 от 13.12.2016 г.

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86. Время работы: 10.00 — 19.00 по Москве.

Электронный адрес редакции: redactor@tvoe-avto.com.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2022 ТВОЕ-АВТО