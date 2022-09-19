Автоэксперт Моржаретто озвучил причину рекордного роста автокредитов в августе 2022 года

Российский авторынок постепенно восстанавливается, о чем свидетельствует тот факт, что за последние месяцы авторынок начал расти, как и увеличился показатель числа выданных автокредитов.

В августе и вовсе был замечен рекордный рост автокредитов, причину которого назвал партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто.

В беседе с газетой «Взгляд» автоэксперт рассказал, что рост продаж на авторынке и увеличение числа автокредитов связан с тем, что свою работу возобновил «АвтоВАЗ», а китайские производители отличились большой активностью на рынке.

К тому же хорошо работают и госпрограммы по стимулированию спроса на машины, в том числе и льготные автокредиты, на долю которых в общих продажах приходится около 20%.