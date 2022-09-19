Дизайненер уверен, что сенсорные кнопки неудобные и слишком рано стали предлагать сенсорные кнопки во всех новых автомобилях. Экс-дизайнер Apple Айв подверг критике поспешный отказ от физических кнопок в машинах, заявив, что еще рано отказываться от физических кнопок несмотря на ряд преимуществ мультисенсорных экранов.

Об этом Джонни Айв заявил во время своего выступления на конференции. В своем заявлении экс-дизайнер Apple отметил, что мультитач-технологии хоть и открывают новые возможности, но физические кнопки удобнее сенсорных.

«Так или иначе, мы остаемся физическими существами», — сказал дизайнер.