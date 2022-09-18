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Полезные аксессуары для айфонов

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В настоящее время на рынке представлено множество полезных аксессуаров для смартфонов с самыми разными функциями на любой кошелек. Часть из них создана специально для iPhone с учетом конструктивных и функциональных особенностей этих устройств.

Содержание
  1. Быстрое беспроводное зарядное устройство RAVPower
  2. Миниатюрный принтер Fujifilm Instax Mini Link
  3. Штатив Kenu Stance
  4. Крепление Morpheus для велосипеда

Быстрое беспроводное зарядное устройство RAVPower

Зарядная станция для айфона RavPower имеет целый комплекс защитных технологий, предотвращающих следующие процессы:

  • перегрузка по электротоку;
  • перенапряжение;
  • перегревание;
  • короткое замыкание.

О статусе беспроводного зарядного устройства информирует светодиодный индикатор. Помимо iPhone, с помощью RavPower можно заряжать любые смартфоны, в которых предусмотрена поддержка Qi до десяти ватт. Оно подходит для использования с серией смартфонов Samsung Galaxy, а также с девайсами Qi с замедленной скоростью питания, к примеру, с айфонами восьмой и одиннадцатой серий, XR и XS, рассчитанными не более чем на 7,5 ватт.

Миниатюрный принтер Fujifilm Instax Mini Link

Компания Apple постоянно совершенствует мобильную оптику. Чтобы распечатать фотоснимки, сделанные при помощи айфонов, можно воспользоваться карманным Bluetooth-принтером Fujifilm Instax Mini Link. Он представляет собой цифровую версию полароида. Связь айфона с ним обеспечивается при помощи программы Instax Mini Link. Картриджи для этого аксессуара продаются во многих магазинах, торгующих техникой. Один картридж содержит десять листов бумаги площадью 54 х 86 миллиметров. Поскольку на краях делаются отступы, печать выполняется на площади 46 х 62 миллиметров.

Штатив Kenu Stance

Компактный и удобный штатив для ведения съемки в портретной или альбомной ориентации может использоваться не только во время фотосессий, но и в ходе видеоконференций, а также для чтения, когда нужно оставить руки свободными. Высота ножек и угол наклона штатива регулируются. В сложенном состоянии он легко помещается в кармане. На кольце можно закрепить брелок-маячок, чтобы штатив не потерялся. Кроме того, с помощью кольца можно открывать бутылки.

Крепление Morpheus для велосипеда

Велосипедисты используют крепление Morpheus, чтобы айфон всегда оставался перед глазами, а на его экране можно было отслеживать пройденную дистанцию, скорость езды и показатели здоровья. На установку держателя на магнитной фиксации уходит всего несколько секунд. Сверхпрочный замок исключает случайное отсоединение.

Грамотно выбранные аксессуары позволяют использовать все функции смартфона на 100%. Когда дело касается айфонов, аксессуары к ним надо подбирать с особой тщательностью, поскольку эти дорогостоящие статусные гаджеты заслуживают лучшего.

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