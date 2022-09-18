Полезные аксессуары для айфонов

В настоящее время на рынке представлено множество полезных аксессуаров для смартфонов с самыми разными функциями на любой кошелек. Часть из них создана специально для iPhone с учетом конструктивных и функциональных особенностей этих устройств.

Быстрое беспроводное зарядное устройство RAVPower

Зарядная станция для айфона RavPower имеет целый комплекс защитных технологий, предотвращающих следующие процессы:

перегрузка по электротоку;

перенапряжение;

перегревание;

короткое замыкание.

О статусе беспроводного зарядного устройства информирует светодиодный индикатор. Помимо iPhone, с помощью RavPower можно заряжать любые смартфоны, в которых предусмотрена поддержка Qi до десяти ватт. Оно подходит для использования с серией смартфонов Samsung Galaxy, а также с девайсами Qi с замедленной скоростью питания, к примеру, с айфонами восьмой и одиннадцатой серий, XR и XS, рассчитанными не более чем на 7,5 ватт.

Миниатюрный принтер Fujifilm Instax Mini Link

Компания Apple постоянно совершенствует мобильную оптику. Чтобы распечатать фотоснимки, сделанные при помощи айфонов, можно воспользоваться карманным Bluetooth-принтером Fujifilm Instax Mini Link. Он представляет собой цифровую версию полароида. Связь айфона с ним обеспечивается при помощи программы Instax Mini Link. Картриджи для этого аксессуара продаются во многих магазинах, торгующих техникой. Один картридж содержит десять листов бумаги площадью 54 х 86 миллиметров. Поскольку на краях делаются отступы, печать выполняется на площади 46 х 62 миллиметров.

Штатив Kenu Stance

Компактный и удобный штатив для ведения съемки в портретной или альбомной ориентации может использоваться не только во время фотосессий, но и в ходе видеоконференций, а также для чтения, когда нужно оставить руки свободными. Высота ножек и угол наклона штатива регулируются. В сложенном состоянии он легко помещается в кармане. На кольце можно закрепить брелок-маячок, чтобы штатив не потерялся. Кроме того, с помощью кольца можно открывать бутылки.

Крепление Morpheus для велосипеда

Велосипедисты используют крепление Morpheus, чтобы айфон всегда оставался перед глазами, а на его экране можно было отслеживать пройденную дистанцию, скорость езды и показатели здоровья. На установку держателя на магнитной фиксации уходит всего несколько секунд. Сверхпрочный замок исключает случайное отсоединение.

Грамотно выбранные аксессуары позволяют использовать все функции смартфона на 100%. Когда дело касается айфонов, аксессуары к ним надо подбирать с особой тщательностью, поскольку эти дорогостоящие статусные гаджеты заслуживают лучшего.