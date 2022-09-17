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Mazda сообщила об ажиотажном спросе на премиум-кроссовер Mazda CX-60

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Новый кроссовер стал доступен для заказа еще 24 июня и недавно в компании решили рассказать, насколько востребована новинка.

Как рассказали представители марки Mazda, за неполные три месяца им удалось получить 8 726 заявок на премиум-кроссовер Mazda CX-60 в Японии.

Это очень высокие результаты, поэтому с уверенностью можно сказать, что новинка пользуется ажиотажным спросом. В планах компании были продажи кроссовера в количестве около 2 тыс. единиц, но теперь производитель делает корректировки с учетом спроса.

Покупатели Mazda CX-60 чаще выбирают дизельные версии. В общих заказах на такие комплектации пришлось 80%.

Из них 43% выбрали гибридную модификацию на базе нового дизельного двигателя, а остальные решили заказать обычный дизельный вариант.

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