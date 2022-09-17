«За рулем»: KIA Optima — автомобиль мечты для водителей в РФ в 2022 году

Эксперты авторитетного журнала рассказали об автомобиле мечты, который рекомендуют россиянам к покупке в этом году.

По версии журнала «За рулем», автомобилем мечты для водителей в РФ в 2022 году является KIA Optima третьего поколения. Этот седан выпускали в России в период с 2012 по 2015 год и он остается одним из самых желанных авто в России.

Специалисты утверждают, что приобретая модель с пробегом 100 тыс. км смело можно рассчитывать на то, что он проедет еще столько же.

KIA Optima третьего поколения имеет немало достоинств, а недостатками назван небольшой дорожный просвет, сверчки» в салоне и не самая лучшая шумоизоляция.

В России можно купить седан с одним из двух бензиновых моторов мощностью 150 и 180 л.с., но отмечено, что менее мощный агрегат имеет задиры в цилиндрах.

В 2,4-литровом агрегате есть вероятность переворачивания вкладышей. Коробки передач способны проехать свыше 250 тыс. км без капитального ремонта, но при условии бережного отношения.

На рынке подержанных машин седан предлагают по цене от 900 тыс. до 1,5 млн рублей в среднем.