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Автоэксперт Солдунов назвал 4 способа защитить автомашину в РФ от дорожных реагентов

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Уже скоро дорожные службы начнут обрабатывать дороги химическими реагентами, а они, как известно, негативно влияют на кузов и отдельные детали автомобиля.

Специалист дал несколько рекомендаций на тему, как можно защитить автомашину от дорожных реагентов. Например, нужно правильно хранить автомобиль, который следует оставлять в хорошо проветриваемых помещениях, так как в противном случае действие реагентов только усилится.

Еще важно часто мыть машину и это вторая рекомендация. Защитить лакокрасочное покрытие можно при помощи воска, который не позволит оседать воде с реагентами на кузове.

Ну и наконец, председатель Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов рекомендовал обратить внимание на днище машины.

Его стоит обработать специальными средствами, либо установить защитные элементы.

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