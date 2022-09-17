Автоэксперт Солдунов назвал 4 способа защитить автомашину в РФ от дорожных реагентов

Уже скоро дорожные службы начнут обрабатывать дороги химическими реагентами, а они, как известно, негативно влияют на кузов и отдельные детали автомобиля.

Специалист дал несколько рекомендаций на тему, как можно защитить автомашину от дорожных реагентов. Например, нужно правильно хранить автомобиль, который следует оставлять в хорошо проветриваемых помещениях, так как в противном случае действие реагентов только усилится.

Еще важно часто мыть машину и это вторая рекомендация. Защитить лакокрасочное покрытие можно при помощи воска, который не позволит оседать воде с реагентами на кузове.

Ну и наконец, председатель Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов рекомендовал обратить внимание на днище машины.

Его стоит обработать специальными средствами, либо установить защитные элементы.