Автоэксперт Солдунов назвал 4 способа защитить автомашину в РФ от дорожных реагентов

Уже скоро дорожные службы начнут обрабатывать дороги химическими реагентами, а они, как известно, негативно влияют на кузов и отдельные детали автомобиля.
Специалист дал несколько рекомендаций на тему, как можно защитить автомашину от дорожных реагентов. Например, нужно правильно хранить автомобиль, который следует оставлять в хорошо проветриваемых помещениях, так как в противном случае действие реагентов только усилится.
Еще важно часто мыть машину и это вторая рекомендация. Защитить лакокрасочное покрытие можно при помощи воска, который не позволит оседать воде с реагентами на кузове.
Ну и наконец, председатель Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов рекомендовал обратить внимание на днище машины.
Его стоит обработать специальными средствами, либо установить защитные элементы.