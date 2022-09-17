Перетяжка салона автомобиля

В ходе эксплуатации нового автомобиля его салон утрачивает изначальный вид. Чтобы вернуть привлекательность интерьера транспортного средства, проводится ряд работ, описанных ниже.

Необходимость перетяжки салона авто

Специалистам по автотюнингу известно, что внутренняя реставрация позволяет восстановить былую привлекательность машины. Данная процедура обеспечивает возможность скрыть дефекты внутреннего оформления и улучшить интерьер. Перетяжка салона также востребована со стороны автомобилистов, которые хотят придать своему транспорту индивидуальность для его выделения на общем фоне. Кроме того, этой услугой часто пользуются автовладельцы, стремящиеся к повышению рыночной стоимости транспортного средства в ходе предпродажной подготовки.

Опытные дизайнеры могут подобрать подходящий вариант для любого клиента. Подробное описание их услуг приведено на сайте Chehol.kz. Поскольку процедура перетяжки салона автомобиля требует много сил и предельной аккуратности, ее выполнение необходимо поручить профессионалам.

Способы перетяжки кресел авто

Перетяжка сидений представляет собой одну из важных составляющих реставрационных работ наряду с обновлением панели приборов и руля, а также с перетяжкой потолка и стен.

Она позволяет обновить изношенные кресла или придать интерьеру авто более стильный и дорогой вид. Важную роль здесь играет выбор подходящего материала и его цвета. Для перетяжки сидений используются:

Натуральная кожа. Этот материал дорого стоит и вызывает определенные трудности при раскройке и обтяжки сидений. При использовании натуральной кожи требуются нагрев и неукоснительное соблюдение технологических норм, иначе она плохо натянется и провиснет.

Искусственная кожа. Этот материал имеет доступную стоимость, прост в раскройке и обтягивании, а также не нуждается в особом уходе. Однако при выборе данного варианта необходимо убедиться в высоком качестве искусственной кожи.

Алькантара. Этот материал представляет собой искусственную замшу с направленным ворсом, что надо принимать во внимание при раскройке. Он сравнительно дешев, приятен на ощупь, прост в установке и последующем уходе. Материал отличается направленным ворсом, что нужно учитывать при раскройке.

Ткань. Хотя этот материал является самым простым и наиболее дешевым, он может смотреться привлекательно и шикарно при правильном подборе структуры и цвета.

Перетяжка салона авто может производиться с применением целого ряда материалов и расцветок, в том числе путем их комбинирования. Обращение за помощью в ее проведении к высококвалифицированным специалистам позволяет достичь долговременного и качественного результата.