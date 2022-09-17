Продажа битого автомобиля, с чего начать?

Продать по выгодной цене побывавший в аварии автомобиль непросто, но реально. Успешно решить эту задачу можно разными способами, но легче всего воспользоваться услугами одной из фирм, специализирующихся на скупке автомашин в любом состоянии.

Варианты продажи битой машины

Поскольку скупка любых автомобилей ведется с целью получения прибыли от этой деятельности, она предусматривает выставление покупателями цен ниже рыночных. Ввиду данного обстоятельства у некоторых автомобилистов возникает желание продать поврежденный транспорт подороже обычными способами. Однако им приходится сталкиваться с затягиванием процесса продажи. Оно и понятно: покупателям проще найти беспроблемный подержанный автомобиль, пусть даже переплатив за него, чем приобретать машину, которой требуется серьезный ремонт. Ситуация еще серьезнее, если битый автомобиль не подлежит ремонту и может быть использован только путем разбора на запчасти.

В покупке битых автомашин заинтересованы лишь перекупщики и компании, занимающиеся их восстановлением для последующей продажи. Они приобретают транспорт как можно дешевле, так как от размеров выплачиваемых ими сумм напрямую зависят их заработки. Услуги специализированных компаний пользуются популярностью благодаря высокому уровню сервиса. Помимо бесплатного выезда специалиста для оценки битого авто они нередко безвозмездно предоставляют эвакуатор для его вывоза.

Как выбрать фирму для продажи битой автомашины?

Когда дело касается заключения сделок, в которых фигурируют крупные суммы денег, необходимо проявлять усиленную бдительность. Чтобы найти надежную организацию, занимающуюся выкупом побывавших в ДТП машин, полезно придерживаться следующих правил:

удостовериться в наличии требующихся лицензий у специалистов, которые выполняют оценку транспортного средства и оформляют сопутствующие документы;

отдать предпочтение организациям с длительным стажем оказания данных услуг и имеющим многочисленный персонал;

по мере возможности нанять отдельно оценщика и юриста, которые проследят за правильностью оценки автомашины и убедятся в отсутствии ошибок или подводных камней при составлении договора.

В настоящее любой автовладелец, не желающий заниматься восстановлением своей битой машины, имеет возможность быстро ее продать, обратившись в специализированную фирму. Приведенные выше рекомендации помогут сделать это на максимально выгодных для себя условиях.