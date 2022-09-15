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В чем причина популярности Haval F7X?

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Представленный ранее в РФ Haval F7X имел один вариант мотора — двухлитровый бензиновый, мощностью 190 «лошадей». Сегодня доступен еще один — имеющий 1.5-литровый двигатель, мощностью 150 сил. С обеими модификациями комбинируется 7-ступенчатая автоматическая коробка и два «мокрых» сцепления. Благодаря применяемым технологиям переключение передач стало более быстрым и плавным.

Достоинства автомобиля

Покупатели в РФ могут купить Хавал Ф7 у дилера, выбрав одну из комплектаций. Вне зависимости от выбора, она будет состоять из:

  • светодиодных дневных ходовых огней и задних фонарей;
  • климат-контроля;
  • мультимедийной системы, трех USB-разъемов;
  • функции регулирования сидений водителя и пассажира;
  • электростеклоподъемников;
  • бесключевого доступа и запуска мотора при помощи кнопки;
  • фронтальных и передних боковых подушек безопасности;
  • крепления для детского кресла;
  • электронных ассистентов движения.

Современный новый Haval F7X адаптирован к российской зиме: подогреваются передние сидения, рулевое колесо, боковые зеркала, лобовое и заднее стекло. Этим автомобиль очень привлекателен для покупателей в России. Даже базовая комплектация имеет все для комфортного и безопасного передвижения.

Топовая версия кросс купе обладает люком; дополнительным контроллером, обеспечивающим управление медиаустройством; беспроводной зарядкой; цифровой приборной панелью и системой безопасности. Для покупателей Haval F7x дилер Хавал предлагает осуществить тестовую поездку и оценить все достоинства этого автомобиля. Прислать заявку на тест драйв клиенты могут через сайт компании.

Предложение официального дилера в РФ

Официальный дилер предлагает покупателям переднеприводный и полноприводный варианты. Изначально машина оснащена устройством, позволяющим выбирать разные режимы движения.  А в полноприводном исполнении, с мотором 2.0 скомбиниована передовая Terrain Response система. Все это, а также выносливая подвеска и дорожный просвет, обеспечивают комфортные поездки не только в городе, но и на пересеченной местности.

Ознакомиться с актуальной стоимостью Haval F7x у официального дилера можно на сайте компании. Благодаря удобным программам кредитования, лизингу, регулярно действующим акциям, компания предоставляет для своих клиентов приемлемые условия покупки понравившейся машины.

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