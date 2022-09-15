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Основные причины поломки коробок DSG

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DSG представляет собой роботизированную коробку передач прямого включения, соединяющую в своей конструкции скорость МКПП и комфорт автоматической коробки. К сожалению, надежностью механической коробки передач этот аппарат не обладает.

Признаки неисправности

В трансмиссии содержится два ряда передач, каждый из которых соответствует своему сцеплению. Любая проблема с трансмиссией является поводом обращения в автосервис, осуществляющий ремонт DSG 6, косвенные признаки неполадок следующие:

  • появление нетипичных шумов или звуков в коробке передач;
  • сигнал ошибки на приборе и переход коробки в аварийный режим;
  • наличие вибраций машины при заведенном моторе;
  • начало движения авто с рывками, и появление толчков при переключении скорости;
  • наличие высоких оборотов при небольшом разгоне машины.

Часто случается поломка из-за микротрещин в креплении гидроаккумулятора, появляющихся при высоком давлении. Это ведет к снижению давления, повышению нагрузки на насос и выходу из строя платы. Другими неисправностями, приводящими к поломке DSG, являются:

  1. изношенность сцепления, особенно на «сухой» коробке – ресурсы этих узлов уменьшаются вдвое при постоянных поездках в пробке и частом старте с пробуксовкой;
  2. нестабильность работы мехатроника – возникающей из-за перегревания DSG или ошибки программы;
  3. неисправные соленоиды – при металлической стружке в коробке, забивающей отверстия каналов в гидравлическом блоке и в электромагнитных клапанах.

Способы ремонта неисправностей DSG

Проведение ремонта мехатроника является самой частой работой, позволяющей восстановить DSG, так как этот механизм ломается одним из первых. При выявлении нарушений в работе мехатроника в начальной стадии, воможно предотвратить проблемы, связанные с дорогостоящими ремонтными работами всей DSG. Так как трансмиссию составляют три главных узла, то сломавшийся один из них неизбежно вызовет поломку и других узлов. Ремонт DSG состоит из следующих этапов:

  • компьютерной диагностики с помощью автомобильного сканера;
  • демонтирования, разборки и дефектовки механизмаа;
  • смена изношенного узла.

Если существует экономическая нецелесообразность ремонта, аппарат заменяется полностью. Наличие конструктивной сложности и необходимости в специальных инструментах, делают невозможным ремонт ДС в гараже водителя. Поэтому обслуживание, диагностику и ремонт DSG стоит доверить профессионалам.

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