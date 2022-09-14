Чем увлекаются звезды НБА

В чемпионате НБА играют самые известные баскетболисты мира, на матчи с их участием регулярно принимает ставки БК 1Win Узбекистан. Однако большинство болельщиков плохо себе представляет, что интересует их кумиров за пределами площадки. В этом материале расскажем об увлечениях звезд НБА.

Содержание Ставки Боулинг Музыка Видеоигры

Ставки

Майкл Джордан

Если есть одно хобби, которое увлекает знаменитостей в самых различных сферах, то это любовь к азартным играм. Например, Майкл Джордан всегда был известен страстью к покеру, костям, рулетке и спортивным ставкам.

Джордан до сих пор время от времени играет в наземных казино. Современных звезд баскетбола больше привлекают онлайн игорные заведения, которые позволяют сохранить конфиденциальность.

Если Джордан известен тем, что ему преимущественно сопутствует удача, то Чарльз Баркли оказался в обратной ситуации. Он часто оказывается в проигрыше, что в итоге привело к тому, что он лишился практически всего состояния, заработанного на протяжении спортивной карьеры. В интервью Баркли признавался, что только в 2006 году потерял в казино более 10 млн долларов.

Дела легендарного форварда пошли в гору, когда Чарльз выиграл более 700 000 долларов, сделав ставку на Суперкубок в 2007 году. Помимо Джордана и Баркли, страстью к азартным играм известен Шакил О’Нил.

Боулинг

Крис Пол

На втором месте после азартных игр у баскетболистов, выступающих в НБА, боулинг. Игра помогает снять стресс и сохранить дух соперничества, сплачивает коллектив.

Крис Пол настолько сильно полюбил боулинг, что даже основал в 2012 году собственную профессиональную клуб под названием LAX. Пол стал ее владельцем и внимательно следит за достижениями. Команда базируется в Лос-Анджелесе.

Музыка

Многие даже не подозревают, как много игроков увлекаются музыкой. Причем баскетболисты не только любят слушать любимые композиции, но и сами исполнять их.

Разыгрывающий «Портленда» Дамиан Лиллард исполняет рэп под сценическим псевдонимом Dame DOLLA. У него уже вышло четыре альбома и девять синглов.

6-кратный участник Матча всех звезд Пау Газоль играет на бас-скрипке в опере Лос-Анджелеса.

Видеоигры

Благодаря смартфонам в наши дни все стали геймерами. У игроков НБА более глубокая связь с видеоиграми, чем просто контракты виртуальной Национальной баскетбольной лигой, которая использует их образы. Согласно опросам, большинство баскетболистов признались, что проводят много времени, играя в продукты от EA Sports. Это не все, что им нравится. Многие из них планируют 1win Uz скачать на смартфон и делать ставки на любимую команду.

Джош Харт и Реджи Джексон серьезно увлекаются турнирами по Fortnite, а Лоренцо Болл любит PUBG. Андре Драммонд испытывает страсть к играм с открытым миром. Его увлечение началось с серии GTA, а дошло до хардкорных экшн-игр от третьего лица, например, God of War. Еще одно увлечение Драммонда — старые гоночные игры NASCAR. Бен Симмонс — еще один поклонник PUBG. Также Бен рассказывает, что ему очень нравится Call of Duty и шутеры.

Греческий форвард Яннис Адетокумбо из «Милуоки Бакс» в молодости проводил так много времени за киберспортивными играми, что всерьез подумывал о профессиональной карьере. Сейчас он уже не играет так много, как раньше, но время от времени берет в руки контроллер, чтобы сыграть нескольких матчей в NBA, Tekken или Pro Evolution Soccer, когда появляется свободное время.