Проблемы при использовании электромобиля

Электромобили имеют существенные недостатки, сдерживающие их широкую распространенность. Основной проблемой считается ограниченность пробега современных машин с электродвигателем, способных проходить на одной зарядке до четырехсот километров. Но это при идеальных обстоятельствах. В морозную погоду емкость батареи снижается, что приводит к сокращению пробега. Также расход электроэнергии требуется для обогрева салона. Согласно статистике, электромобили редко горят, но, если уж загорелись… Тушение литиевых батарей является головной болью всех пожарников мира.

Проблемы с зарядкой

Заправить автомобиль бензином можно за несколько минут. Зарядить электромобиль возможно в течение нескольких часов. Существует система, обеспечивающая быструю зарядку, но это не полезно для батарей. Не на многих АЗС в РФ есть устройства, позволяющие подзаряжать электромобили. Поэтому своя зарядка для электромобиля является необходимым аксессуаром для любого автовладельца, выбравшего «зеленые» технологии. Для легкого переключения между различными видами разъемов, следует купить переходники, позволяющие использовать станции от различных изготовителей.

Другие проблемы эксплуатации электромобилей

Необходимы зарядные станции в большом количестве, что для российских просторов является серьезной проблемой, для решения которой потребуются значительные вложения. В противном случае электромобили так и будут редкостью. Есть и другие недостатки, такие как:

свойство деградации аккумуляторных батарей, с течением времени происходит снижение их емкости;

заменить батарею в электромобиле стоит недешево;

нестабильная работа аккумуляторов в сильную жару и морозы;

стоимость электромобиля выше аналогичной бензиновой или дизельной машины, и вес больше, из-за тяжелой батареи.

Электрическое оборудование, с управляющей электроникой и шасси современного электромобиля – само совершенство. Ходовые качества этих машин более превосходные, чем автомобилей с двигателем внутреннего сгорания. Чтобы усовершенствовать электромобиль, следует увеличить пробег на одной зарядке батареи и снизить время зарядки. Необходимо применение компактных и относительно легких аккумуляторов значительной емкости. Зарядка батарей должна быть быстрой, держать емкость в жару и морозы и медленно деградировать. Именно улучшения аккумуляторов необходимы для уравнения возможностей электромобилей и обычных машин.