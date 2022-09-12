Гофрокороба разных размеров по ценам от производителя

Компании, которые занимаются поставками и продажами товаров разного целевого назначения, заинтересованы в сохранении их качественных характеристик на всем пути к конечному потребителю – хранение, доставка. Для обеспечения сохранности и невредимости содержимого используются разнообразные упаковочные материалы. Наибольшей популярностью пользуются гофрокороба.

Короба из гофрокартона – это прочная и универсальная в использовании упаковка. Она подходит как для мелких, так и для габаритных грузов. Если вы хотите подобрать упаковку подходящего размера, то воспользуйтесь предложением от компании «МС-ПАК». Это производственная компания с опытом работы на российском рынке более 6 лет. Гофрокороба от этого производителя отличаются высоким качеством и доступными ценами. Помимо стандартных размеров, представленных в каталоге, возможно изготовление коробок из многослойного картона по размерам заказчика. При индивидуальном производстве стоимость и сроки выполнения заявки рассчитываются индивидуально.

Как заказать упаковку из гофрированного картона?<>/h2>

Производитель позаботился об удобстве своих клиентов. Упаковка для маркетплейсов, мебельные короба, упаковка для почтовых отправлений может быть заказа несколькими способами:

на сайте (круглосуточно);

по телефону (в рабочее время);

через электронную почту;

в офисе компании в Москве.

Гарантируется оперативная обработка заявок, сборка и отправка заказа. Производитель работает как с готовым ассортиментом, который представлен в наличии на складе, так и с индивидуальными заказами. Так как производственная база представлена новейшим оборудованием, то гарантируется быстрое выполнение заказов любого объема и сложности.

Упаковка для мебели и короба прочего назначения по Москве и Московской области доставляется собственным транспортом в сроки от 1 до 3 дней (зависит от наличия товара на складе). Но воспользоваться выгодным предложением могут также покупатели из регионов. В этом случае доставка проводится посредством проверенных транспортных компаний и курьерских служб. Менеджеры сориентируют по весу, габаритам заказа, рассчитают стоимость доставки. Затем оформляется доверенность на выбранную ТК. Возможна доставка продукции до терминала транспортной компании со склада производителя в городе Мытищи.

Если специфика вашей работы предполагает использование упаковочных материалов из гофрированного картона, то в лице компании «МС-ПАК» вы найдете надежного партнера. Он предлагает выгодные условия для долгосрочного сотрудничества в виде доступных цен и быстрой доставки коробов во все регионы страны.