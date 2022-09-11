Теперь в Грантах устанавливают ремни ГРМ с меньшим ресурсом, чем ранее.

О том, что на импортозамещённую Lada Granta начали ставить ремень ГРМ с ресурсом 45 000 км сообщил паблик «Нетипичный АВТОВАЗ», ссылаясь на информацию из письма компании дилерам.

Так, выяснилось, что в Гранты стали устанавливать новые ремни для автомобилей с 8-клапанными моторами мощностью 90 л.с. Заявленный ресурс ремней составляет 45 тыс. км, против 90 тыс. км ранее.

Таким образом, замена ремня с натяжителем и обводным роликом будет необходима при прохождении регламентных ТО-3, ТО-6, ТО-9 и ТО-12.