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В РФ продают «Волгу» УДП с мотором V8 и полным приводом за 1,5 млн

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Объявление о продаже редкой Волги появилось на сайте бесплатных объявлений.

Житель Самарской области предлагает купить «Волгу» УДП с мотором V8 и полным приводом за 1,5 млн рублей. В частности, на продажу выставлен один из экземпляров модели ГАЗ-3105 мелкосерийного производства.

Автомобиль находится в селе Курумоч Самарской области. В объявлении указали, что первым владельцем машины была автобаза #1 Управления Делами Президента (УДП).

Также продавец уточняет, что седан полностью укомплектован, а его второй владелец ездил на нем до 2006 года, после чего машина находилась в сухом гараже.

Пробег составляет 56 тыс. км. В движение данный экземпляр приводится 8-цилиндровым 170-сильным двигателем, работающим с механической коробкой передач и полным приводом. В списке оснащенности есть гидроусилитель руля, климат-контроль и электростеклоподъемники.

В РФ продают «Волгу» УДП с мотором V8 и полным приводом за 1,5 млн

Источник

Tvoe-avto.com
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