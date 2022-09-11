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Kia отзывает около 20 тысяч новых Kia Sportage из-за риска возгорания

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О необходимости отзыва впервые сообщили специалисты NHTSA, которые заметили производственный брак в кроссоверах Kia Sportage пятого поколения.

Оказалось, что при производстве автомобилей на заводе в Джорджии был допущен брак, в виде неправильно затянутой гайки генератора переменного тока.

Такая проблема может быть в 19 701 кроссовере, выпущенных в период с 12 января по 8 августа 2022 года. Из-за проблемы кроссоверы могут на ходу заглохнуть, а в худшем случае есть вероятность возгорания в моторном отсеке.

В самой компании объявили об отзывной компании и добавили, что случаев аварии из-за проблемы зафиксировано не было.

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