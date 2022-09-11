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Компания АВТОВАЗ отказалась от производства хэтчбека LADA XRAY в 2022 году

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О том, что LADA XRAY могут снять с производства сообщалось ранее.

Теперь глава «АвтоВАЗа» официально сообщил, что компания отказывается от производства модели и исключает ее из модельной линейки.

Все это происходит из-за санкций против России. По словам президента «АвтоВАЗа» Максима Соколова, которые приводит ТАСС, для хэтчбека LADA XRAY «слишком большой комплект автокомпонентов заблокирован для поставок».

У дилеров еще есть едва ли не единичные экземпляры автомобиля, последняя партия которого из имеющихся в наличии комплектов была собрана в начале августа.

На официальном сайте компании минимальная стоимость автомобиля указана 1 106 000 рублей.

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