Перечислены 5 самых недорогих автомашин с полным приводом в РФ в сентябре 2022 года

В России эксперты проанализировали предложения на рынке и рассказали о полноприводных автомобилях, которые являются самыми доступными по состоянию на сентябрь 2022 года.

В список включили пять автомобилей, которые стоят дешевле всего, а сам рейтинг подготовил портал Carsweek.

Так, лидером составленного ТОП-5 самых недорогих автомашин с полным приводом в РФ в сентябре 2022 года стал LADA Niva Legend.

Его стоимость стартует от 806 900 рублей. Следом оказался внедорожник LADA Niva Travel в своей версии Classic’22, которая оценена в 998 900 рублей.

Следом в рейтинге оказался УАЗ СГР («Буханка») с ценой от 1 325 000 рублей. На четвертом и пятом месте оказались УАЗ «Хантер» и УАЗ «Патриот». Их стоимость составляет 1 400 000 и 1 545 000 рублей минимум.