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Автоэксперт Олейников рассказал, как сэкономить на владении автомашиной в 2022 году

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По словам эксперта, сэкономить на владении автомобилем можно за счет правильной эксплуатации.

В случае, когда машина и так является экономичной, иногда сэкономить на владении можно за счет предотвращения возможности незапланированной поломки. Об этом рассказал эксперт сайта «Дром» Игорь Олейников в беседе с «РГ».

«Если у вас уже есть достаточно экономичный в топливном плане автомобиль, снизить расходы можно за счет правильной эксплуатации. Неприятность, которая может вас ожидать в будущем — это незапланированный ремонт. Так что лучше соблюдать ПДД и ездить аккуратно, не подрезая соседей по потоку. Также неплохо бы подбирать надежные расходники, ведь, например, некачественное масло способно привести к быстрому выходу двигателя из строя» — говорит Олейников.

С другой стороны, если водитель не уверен в том, что он может содержать машину надлежащим образом, можно использовать каршеринг или такси, так как в некоторых случаях это может быть выгоднее собственного авто.

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