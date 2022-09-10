Заммэра Москвы Владимир Ефимов: работа завода «Москвич» возобновится к концу этого года

Представитель столичной власти раскрыл даже планы по производству на текущий год.

В этом году на бывшем заводе Renault в Москве планируется выпустить около 600 автомобилей, причем треть из них будет с электрическими моторами.

Как сказал заммэра города по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, до конца года заработает завод «Москвич» (бывший завод Renault).

В следующем году планируется произвести на предприятии свыше 50 тыс. автомобилей, из которых 10 тыс. электрокаров.

В 2024 году уже должна заработать линия со сваркой и окраской кузова, а проектная мощность завода уже должна составить около 100 тыс. автомобилей.