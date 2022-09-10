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Volkswagen представил созданный для бездорожья кроссовер Volkswagen ID Xtreme

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Электрический внедорожник не позволит пока добраться далеко от инфраструктуры необходимой для электрокаров.

Volkswagen создала концептуальный кроссовер ID. Xtreme — это электрическая модель, которая получила пакет для бездорожья.

Концептуальная модель создана на базе прототипа ID.4 GTX, он получил массивный пластиковый некрашеный обвес, 18-дюймовые колесные диски с внедорожными шинами и увеличенный дорожный обвес.

Volkswagen представил созданный для бездорожья кроссовер Volkswagen ID Xtreme
Технически ID. Xtreme отличается от своего донора мощным задним мотором, за счет которого суммарная отдача силовой установки составила 388 л.с.

О массовом производстве ID. Xtreme пока ничего не сообщается, но пуск подобного автомобиля в будущем возможен, считают в Volkswagen.

volkswagen Volkswagen ID Xtreme
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