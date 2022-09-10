Volkswagen представил созданный для бездорожья кроссовер Volkswagen ID Xtreme

Электрический внедорожник не позволит пока добраться далеко от инфраструктуры необходимой для электрокаров.

Volkswagen создала концептуальный кроссовер ID. Xtreme — это электрическая модель, которая получила пакет для бездорожья.

Концептуальная модель создана на базе прототипа ID.4 GTX, он получил массивный пластиковый некрашеный обвес, 18-дюймовые колесные диски с внедорожными шинами и увеличенный дорожный обвес.



Технически ID. Xtreme отличается от своего донора мощным задним мотором, за счет которого суммарная отдача силовой установки составила 388 л.с.

О массовом производстве ID. Xtreme пока ничего не сообщается, но пуск подобного автомобиля в будущем возможен, считают в Volkswagen.