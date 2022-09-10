АВТО.РУ: 5-летние автомашины подорожали на рынке РФ на 30% в 2022 году

Специалисты АВТО.РУ рассказали, как изменилась стоимость автомобилей с пробегом с начала года.

Оказалось, что 5-летние автомашины подорожали в РФ на 30% в 2022 году и именно автомобили этой категории прибавили в цене сильнее всех. Их средняя стоимость увеличилась на треть и составила 2,47 млн рублей.

Отдельно было отмечено, что в этой возрастной категории больше всех стали дороже УАЗ Патриот и Toyota Land Cruiser 200. Первый за указанный период подорожал на 400 тыс. рублей, а второй х на 1,4 млн рублей.

Такие модели как Skoda Octavia поколения A7 (рестайлинг) или Kia Rio отличились тем, что стали стоить дешевле на 2,3 и 2,1%. Машины возрастом до 10 лет стали предлагаться дороже на 8,5% и они меньше других категорий прибавили в цене.

Автомашины возрастом 11-15 лет предлагаются по цене 750 тыс. рублей в среднем, что на 10% больше, чем в январе. Старые LADA показали самый большой рост цен – 25%.