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УАЗ выпустил первый упрощенный внедорожник УАЗ «Патриот»

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Официально о начале выпуска автомобилей в упрощенных комплектациях Ульяновский автозавод не сообщал.

В распоряжении сообщества «Русские автомобили» в соцсети «ВКонтакте» оказались первые фотографии, на которых показали упрощенный УАЗ «Патриот».

Если верить источнику, то в показанном на фото автомобиле установлен старый руль, и пока сложно сказать, все версии внедорожника получат этот руль или отдельные его комплектации.

Кроме этого, сообщается об отсутствии подушек безопасности, и еще можно заменить архаичный рычаг вместо шайбы» переключения режимов раздаточной коробки.

Добавим, что ранее были сообщения, что во внедорожниках начнут устанавливать китайскую систему от APG вместо ABS фирмы Bosch.


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