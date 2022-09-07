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Премьера внедорожника Aurus Komendant состоится 29 сентября 2022 года

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Стало известно, когда состоится официальная презентация роскошного внедорожника бренда Aurus.

По информации министра промышленности и торговли Дениса Мантурова, премьера внедорожника Aurus Komendant состоится 29 сентября 2022 года и пройдет в музее Гаража особого назначения ФСО России на ВДНХ.

Также Мантуров анонсировал производство модели на конец ноября – начало декабря этого года. Серийная сборка модели будет организована на предприятии в Татарстане.

Ранее Росстандарт назвал характеристики нового российского внедорожника Aurus Komendant. 

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