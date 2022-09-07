«Соллерс Авто» наладит выпуск новых LCV на автозаводе в Елабуге

Автомобильный завод в Елабуге скоро может начать производство новых легких коммерческих автомобилей.

Это будет возможно в рамках дополнительного соглашения по внесению изменений в СПИК. Это соглашение подписали компания «Соллерс Авто» и Минпромторг РФ.

В нем говорится о реализации нового проекта производства линейки легких коммерческих автомобилей под собственным брендом «Соллерс» на площадке ОЭЗ «Алабуга».

Как стало известно, на конвейере предприятия организуют производство LCV бескапотной и полукапотной компоновки полной массой от 2,5 до 4,5 тонн уже до конца года. Проектная мощность завода составляет 85 тыс. машин в год.