Опубликован отчет АЕБ по продажам новых автомобилей на рынке РФ за август

В прошлом месяце на российском авторынке также наблюдалось снижение объемов продаж.
В августе россияне купили 41 698 новых автомобилей, что на 62,4% меньше, чем в последнем месяце лета прошлого года. Такие данные приводит Ассоциация европейского бизнеса.
В отчете также указано, что за период с начала года россияне купили 410 548 машин, а это на 60,7% меньше. В свою очередь аналитики агентства Автостат на основании данных АО «Электронный паспорт» сообщают, что российский рынок сократился на 63,6% до 42 593 проданных авто в августе, добавляя, что в сравнении с июлем это на 20% больше.
За 8 месяцев продажи составили 430 305 автомобилей, а это хуже прошлогодних показателей на 59,1%. Что касается лидеров авторынка, то ими стали:
LADA — 15737 ед. (-31,5%),
Kia – 3872 ед. (-78,5%),
Haval — 3040 ед. (+32,5%),
Chery — 2983 ед. (-21,1%),
Geely — 2935 ед. (+35,5%),
Hyundai — 2888 ед. (-76,1%),
Renault — 1784 ед. (-83,1%),
EXEED — 1282 ед. (рост в 8,7 раза),
Toyota — 1116 ед. (-83,1%),
Volkswagen — 835 ед. (-88,3%).