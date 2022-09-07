Опубликован отчет АЕБ по продажам новых автомобилей на рынке РФ за август

В прошлом месяце на российском авторынке также наблюдалось снижение объемов продаж.

В августе россияне купили 41 698 новых автомобилей, что на 62,4% меньше, чем в последнем месяце лета прошлого года. Такие данные приводит Ассоциация европейского бизнеса.

В отчете также указано, что за период с начала года россияне купили 410 548 машин, а это на 60,7% меньше. В свою очередь аналитики агентства Автостат на основании данных АО «Электронный паспорт» сообщают, что российский рынок сократился на 63,6% до 42 593 проданных авто в августе, добавляя, что в сравнении с июлем это на 20% больше.

За 8 месяцев продажи составили 430 305 автомобилей, а это хуже прошлогодних показателей на 59,1%. Что касается лидеров авторынка, то ими стали:

LADA — 15737 ед. (-31,5%),

Kia – 3872 ед. (-78,5%),

Haval — 3040 ед. (+32,5%),

Chery — 2983 ед. (-21,1%),

Geely — 2935 ед. (+35,5%),

Hyundai — 2888 ед. (-76,1%),

Renault — 1784 ед. (-83,1%),

EXEED — 1282 ед. (рост в 8,7 раза),

Toyota — 1116 ед. (-83,1%),

Volkswagen — 835 ед. (-88,3%).